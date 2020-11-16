Умер лучший вратарь в истории "Ливерпуля"

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Как сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии, 15 ноября ушел из жизни лучший голкипер команды "Ливерпуль", бывший тренер "Тоттенхэма" и футбольной сборной Англии — Рэй Клеменс. Мужчина скончался от онкологии в возрасте 72 лет.
ФОТО: Из открытых источников
В популярном английском клубе легендарный футболист дебютировал в 1968 году, и во времена "Клеменса на воротах" "Ливерпуль" трижды получал Кубок европейских чемпионов, а также удостаивался звания чемпиона Англии пять раз. Благодаря блестящей игре, Клеменса прозвали лучшим вратарем за всю историю "Ливерпуля".
Как сообщают родные футболиста, Рэй Клеменс боролся с онкологическим заболеванием 13 лет, а 15 ноября скончался в окружении своих родных и близких.
Как сообщали "Комментарии" ранее, умер актер сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня".
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