Умер лучший вратарь в истории "Ливерпуля"

Как сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии, 15 ноября ушел из жизни лучший голкипер команды "Ливерпуль", бывший тренер "Тоттенхэма" и футбольной сборной Англии — Рэй Клеменс. Мужчина скончался от онкологии в возрасте 72 лет.

ФОТО: Из открытых источников





В популярном английском клубе легендарный футболист дебютировал в 1968 году, и во времена "Клеменса на воротах" "Ливерпуль" трижды получал Кубок европейских чемпионов, а также удостаивался звания чемпиона Англии пять раз. Благодаря блестящей игре, Клеменса прозвали лучшим вратарем за всю историю "Ливерпуля".

Как сообщают родные футболиста, Рэй Клеменс боролся с онкологическим заболеванием 13 лет, а 15 ноября скончался в окружении своих родных и близких.

"Семья хотела бы сказать огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которую он получал на протяжении многих лет. Мы все так любили его, и он никогда не будет забыт", — сказано в сообщении семьи футболиста.

Как сообщали "Комментарии" ранее, умер актер сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня".

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