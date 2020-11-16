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Главная Новости Спорт футбол Умер лучший вратарь в истории "Ливерпуля"
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Умер лучший вратарь в истории "Ливерпуля"

По официальным данным, легендарный голкипер скончался от онкологии

сегодня, 16:13
Автор:

Елизавета Черных

Как сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии, 15 ноября ушел из жизни лучший голкипер команды "Ливерпуль", бывший тренер "Тоттенхэма" и футбольной сборной Англии — Рэй Клеменс. Мужчина скончался от онкологии в возрасте 72 лет.

Умер лучший вратарь в истории "Ливерпуля"

ФОТО: Из открытых источников

Умер лучший вратарь в истории ”Ливерпуля” - фото 2

В популярном английском клубе легендарный футболист дебютировал в 1968 году, и во времена "Клеменса на воротах" "Ливерпуль" трижды получал Кубок европейских чемпионов, а также удостаивался звания чемпиона Англии пять раз. Благодаря блестящей игре, Клеменса прозвали лучшим вратарем за всю историю "Ливерпуля". 

Как сообщают родные футболиста, Рэй Клеменс боролся с онкологическим заболеванием 13 лет, а 15 ноября скончался в окружении своих родных и близких. 

"Семья хотела бы сказать огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которую он получал на протяжении многих лет. Мы все так любили его, и он никогда не будет забыт", — сказано в сообщении семьи футболиста. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, умер актер сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня". 


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Источник: https://www.thefa.com/news/2020/nov/15/ray-clemence-1948-2020-151120
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