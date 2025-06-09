Украинский футбольный клуб хочет играть в Польше

Донецкий "Шахтер" рассматривает возможность проведения своих еврокубковых матчей в Польше. В этот раз украинский гранд может базироваться в Кракове на стадионе футбольного клуба "Висла". Польский спортивный портал Meczyki.pl сообщил, что клубы ведут активные переговоры.

"Шахтер" хочет играть в Польше матчи Лиги Европы. Фото из открытых источников

С начала полномасштабной войны в Украине "Шахтер" вынужден проводить международные матчи за пределами страны. В сезоне 2022/23 команда играла домашние поединки Лиги чемпионов в Варшаве на стадионе "Легии", а в сезоне 2023/24 в Германии на арене "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене.

Теперь клуб хочет вернуться поближе к Украине и играть свои матчи в Кракове. По информации журналистов польского издания, переговоры между донецким клубом и руководством "Вислы" находятся на завершающей стадии. Обсуждается не только аренда стадиона, но возможность передать организацию матчей под контроль польской стороны.

Президент "Вислы" Ярослав Крулевский подтвердил факт переговоров. По его словам, инициатива со стороны "Шахтера" стала признанием образцовой организации матчей в Кракове.

"Вышеупомянутая тема полностью контролируется краковской "Вислой", но еще нужно несколько вещей сделать, чтобы к нам пришел донецкий "Шахтер"", – сказал Крулевский.

Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято, но переговоры идут конструктивно.

В новом сезоне "Шахтер" будет стартовать в квалификации Лиги Европы.

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