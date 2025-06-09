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Украинский футбольный клуб хочет играть в Польше

"Шахтер" может проводить матчи Лиги Европы в Кракове. Клуб ведет переговоры с "Вислой" об арене и организации матчей.

сегодня, 09:45
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Slava Kot

Донецкий "Шахтер" рассматривает возможность проведения своих еврокубковых матчей в Польше. В этот раз украинский гранд может базироваться в Кракове на стадионе футбольного клуба "Висла". Польский спортивный портал Meczyki.pl сообщил, что клубы ведут активные переговоры.

Украинский футбольный клуб хочет играть в Польше

"Шахтер" хочет играть в Польше матчи Лиги Европы. Фото из открытых источников

С начала полномасштабной войны в Украине "Шахтер" вынужден проводить международные матчи за пределами страны. В сезоне 2022/23 команда играла домашние поединки Лиги чемпионов в Варшаве на стадионе "Легии", а в сезоне 2023/24 в Германии на арене "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене.

Теперь клуб хочет вернуться поближе к Украине и играть свои матчи в Кракове. По информации журналистов польского издания, переговоры между донецким клубом и руководством "Вислы" находятся на завершающей стадии. Обсуждается не только аренда стадиона, но возможность передать организацию матчей под контроль польской стороны.

Президент "Вислы" Ярослав Крулевский подтвердил факт переговоров. По его словам, инициатива со стороны "Шахтера" стала признанием образцовой организации матчей в Кракове.

"Вышеупомянутая тема полностью контролируется краковской "Вислой", но еще нужно несколько вещей сделать, чтобы к нам пришел донецкий "Шахтер"", – сказал Крулевский.

Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято, но переговоры идут конструктивно.

В новом сезоне "Шахтер" будет стартовать в квалификации Лиги Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что УЕФА почтили память российского экс-футболиста, ликвидированного на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что оставшийся верным России звезда украинского футбола Анатолий Тимощук пожаловался на украинцев.



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