Украинский футболист установил рекорд Лиги чемпионов: это раньше никому не удавалось

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Украинский футболист, вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык совершил 15 сейвов в одном матче Лиги чемпионов, что стало абсолютным рекордом за всю историю турнира. Свое достижение Ризнык установил в матче против ПСВ.
Дмитрий Ризнык. Фото: ФК Шахтер
Всего по воротам "Шахтера" португальская команда нанесла 34 удара, из которых 15 раз пришлось вмешаться украинскому вратарю. Таким образом, 15 сейвов Дмитрия Ризныка в одном матче Лиги чемпионов стали новым рекордом турнира.
Украинский голкипер побил предыдущий рекорд Омри Глазера сразу на два сейва. Глазер, выступавший за "Црвену Звезду" в игре против "Ман Сити" в сезоне 2023/24, совершил 13 сейвов.
Голкиперы Лиги чемпионов с наибольшим количеством сейвов в одном матче:
В общей сложности за пять матчей в основном раунде Лиги чемпионов Ризнык совершил 26 сейвов. Он делит вторую позицию с вратарем словацкого "Слована" Домиником Такачем и уступает миланскому вратарю Майку Меньяну, у которого 29 сейвов в этом розыгрыше ЛЧ.
Несмотря на рекордные 15 сейвов Ризныка, "Шахтер" проиграл ПСВ 3:2, несмотря на то, что до 87 минут украинская команда вела со счетом 0:2.
Вратарский сейв в футболе – это удачный отбой вратарем мяча, который предотвращает гол. Это могут быть сложные пике, прыжки, отражение или ловля мяча после мощных ударов соперников. Сейвы часто становятся решающими моментами матча и демонстрируют мастерство голкипера.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский футболист впервые со времен Шевченко попал в номинацию на "Золотой мяч".
Также "Комментарии" писали об украинском футболисте, попавшем в сборную наибольших разочарований Евро-2024. Ему компанию составили такие звезды футбола, как Криштиану Роналду, Лука Модрич, Антуан Гризманн и Гарри Кейн.
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