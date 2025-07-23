Украинский футболист Даниил Кондраков решил продолжить карьеру в России и подписал контракт с клубом третьего дивизиона КДВ Томск. Таким образом, игрок, бежавший из Украины по системе "Путь", теперь будет выступать за страну-агрессора.

Даниил Кондраков будет играть в России. Фото из открытых источников

27-летний украинский нападающий Даниил Кондраков подписал контракт с клубом в России. Российская команда третьего дивизиона КДВ уже презентовала украинского футболиста, однако условия контракта и детали соглашения не разглашаются.

"Даниил Кондраков решил, что деньги не пахнут, и будет играть в чемпионате страны-террориста", — сообщил портал sport24.ua.

Даниил Кондраков родом из Луганска. Его футбольная карьера стартовала в "Металлурге" из Запорожья, после чего он сменил несколько украинских клубов, среди них были "Скала", "Зирка" и "Рух".

После начала полномасштабного вторжения России игрок уехал за границу, воспользовавшись программой "Путь" и не вернулся в Украину. С этого времени Даниил Кондраков выступал за команды из Литвы — "Судува", Мальты — "Слима Вондерерс", а также Болгарии — "Ботев" и "Хебирь". Именно из последнего клуба Кондраков перешел в российский КДВ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Россия за миллион рублей купила украинскую спортсменку. Уроженка Львова и бывшая украинская шахматистка Екатерина Лагно выступает под российским флагом с момента аннексии Крыма.

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая неожиданно рассказала, куда исчезла пловчиха Яна Клочкова. Как оказалось, олимпийская чемпионка после начала полномасштабного вторжения России находится в оккупированном Крыму.