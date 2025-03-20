Украинский футболист попал в список самых худших трансферов в истории футбола

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко попал в рейтинг худших трансферов в истории футбола по версии британского издания GiveMeSport. Его переход из "Милана" в "Челси" в 2006 году назвали одним из самых неудачных трансферных решений.

Андрей Шевченко. Фото из открытых источников

Почему трансфер Шевченко в "Челси" признали провальным

Как указывает GiveMeSport, украинский нападающий, владевший "Золотым мячом", переехал в Лондон из Милана в 2006 году за 39,5 млн фунтов. Это был один из самых громких трансферов того времени, инициированный владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.

Однако главный тренер клуба Жозе Моуринью не видел Шевченко в своей тактической схеме. Украинец не смог адаптироваться к агрессивному английскому футболу, часто играл не на своей позиции, а его результативность значительно упала. За два сезона в Премьер-лиге Шевченко забил всего 9 голов в 48 матчах, что было неоправданно низким показателем для нападающего его уровня. В 2008 году Шевченко вернулся в "Милан" на правах аренды, а затем завершил карьеру в киевском "Динамо".

Худший трансфер в истории футбола

На первое место в антирейтинге попал бельгиец Эден Азар, перешедший из "Челси" в "Реал" в 2019 году за 103 млн фунтов, а с бонусами сумма выросла до 135 млн фунтов.

Ожидалось, что Азар станет лидером атак мадридского клуба, но из-за постоянных травм он так и не смог раскрыться. В первом сезоне бельгиец забил всего один гол, а его плохая физическая форма, связанная с лишним весом, вызвала возмущение фанатов. В 2023 году, так и не оправдав ожиданий, он завершил карьеру в возрасте 32 лет.

Топ-10 самых худших трансферов футбола по версии GiveMeSport:

— Эден Азар из "Челси" в "Реал" за 135 млн фунтов

— Филиппе Коутинью из "Ливерпуля" в "Барселону" за 121,5 млн фунтов

— Неймар из ПСЖ в "Аль-Хилаль" за 77,6 млн фунтов

— Антуан Гризманн из "Атлетико" в "Барселону" за 108 млн фунтов

— Ромелу Лукаку из "Интера" в "Челси" за 97,5 млн фунтов

— Антони из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" за 89 млн фунтов

— Алексис Санчес из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" бесплатно

— Андрей Шевченко из "Милана" в "Челси" за 39,5 млн фунтов

— Джонатан Вудгейт из "Ньюкасл" в "Реал" за 16 млн фунтов

— Анхель Ди Мария из "Реал" в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн фунтов

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге лучших футболистов, никогда не выигрывавших "Золотой мяч".

Также "Комментарии" писали об украинском футболисте, который установил рекорд Лиги чемпионов.