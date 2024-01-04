Украинский арбитр признана одной из лучших в мире: подробности

Украинка Екатерина Монзуль снова доказала, что является одной из лучших женщин-арбитров в мире. В опросе IFFHS (Международной федерации футбольной истории и статистики) она заняла четвёртое место, повторив свой результат в 2022 году.



Монзуль одна из лучших арбитров в мире. Фото с открытых источников

Француженка Стефани Фраппар, побеждавшая в этом рейтинге в предыдущие четыре года, снова заняла первое место. Второе место судьи из США Тори Пенсо, а третье – представительницы Уэльса Шерил Фостер.

В 2023 году Монзуль работала на матчах высшего уровня, включая женский чемпионат мира, Лигу наций УЕФА и Лигу чемпионов. А в 2015 году по итогам голосования IFFHS Екатерина Монзуль стала лучшей.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти. Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Ранее "Комментарии" писали, что бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка официально покинул румынский ЧФР "Клуж". После того как украинец присоединился к команде летом, он не смог стать основным игроком. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.



