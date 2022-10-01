Украинские команды теперь будут играть за Россию – Олег Матыцин

Российский министр спорта Олег Матыцин сообщил, что все аннексируемые территории теперь будут интегрированы в Российскую Федерацию, поэтому спортивные клубы также станут российскими. Об этом сообщает российское спортивное издание.



Министр спорта России Олег Матыцин. Фото из открытых источников

С 23 по 27 сентября на оккупированных Российской Федерацией территориях Украины прошел фиктивный референдум. По результатам которого, более 87% населения выразили свое желание присоединиться к РФ.

Использовав результаты незаконного референдума, президент России Владимир Путин 30 сентября совершил акт аннексии и присоединил украинские территории к составу РФ. Теперь документ, который подписал Путин, должен одобрить полностью лояльная к нему Дума.

Согласно такому решению российский министр спорта Олег Матыцин сообщил, что новые регионы, которые будут включены в РФ, будут вовлечены в российский спортивный мир. Это относится как к спортивным командам, так и к развитию сорта и физической культуры, рассказал Матыцин.

Такие действия означают, что, например, футбольный клуб "Шахтер" или "Заря" будут представлять РФ.

Конечно, такие заявления российского чиновника довольно сюрреалистические, ведь маловероятно, что украинские футбольные клубы захотят играть за Россию, которая уничтожила их стадионы. Также следует напомнить, что российские команды по футболу не участвуют в европейских турнирах, их дисквалифицировали после полномасштабного вторжения РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин подписал указ о вхождении в состав России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области.

Также "Комментарии" писали о том, что российские профессиональные спортсмены получили повестки в военкоматы.





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