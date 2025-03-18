Украинская команда понесла важную потерю перед матчами плейоф Лиги наций с Бельгией

Защитник английского клуба "Плимут" Максим Таловеров не сможет помочь сборной Украины в решающих матчах плейоф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся на пути в элитный дивизион. 24-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за травмы, сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем официальном Telegram-канале.

Максим Таловеров. Фото: 24 Канал

Врачи подтвердили, что Таловеров получил серьезное повреждение коленного сустава, которое он получил во время выступлений за свой клуб. По результатам медицинских обследований футболист возвращается в "Плимут", где местные врачи займутся его последующим восстановлением.

Планируемые матчи между Украиной и Бельгией состоятся 20 и 23 марта. Первая встреча будет проводиться в Мурсии (Испания), где украинцы будут выступать номинально на дому. Ответный поединок пройдет в бельгийском городе Генк.

Победитель этого двухматчевого противостояния получит шанс выступать в самом престижном Дивизионе А Лиги наций, а терпящая поражение сборная вынуждена будет играть в следующем розыгрыше в Дивизионе В.

Напомним, ранее главный тренер украинской сборной Сергей Ребров объявил состав команды на матчи с Бельгией, которые станут важным этапом в борьбе за место среди лучших нации в Лиге наций.

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