Украинец попал в ТОП-3 наиболее подорожавших игроков Ла Лиги

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Куров Артем
Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков, наиболее прибавивших в цене и наиболее подешевевших футболистов, смотрите в материале "Комментариев".
Коллаж Довбик и Беллингем
Джуд Беллингем (Англия, "Реал Мадрид") — 180 миллионов евро (30);
Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид") — 150 млн;
Родриго Гоэс (Бразилия, "Реал Мадрид") – 100 млн;
Федерико Вальверде (Уругвай, "Реал Мадрид") – 100 млн;
Эдуардо Камавинга (Франция, "Реал Мадрид") — 90 млн;
Гави (Испания, "Барселона"), – 90 млн;
Педри (Испания, "Барселона") – 90 млн (-10);
Орельен Чуамэни (Франция, "Реал Мадрид") — 90 млн;
Фрэнки Де Йонг (Нидерланды, "Барселона") – 80 млн (-10);
Рональд Араухо (Уругвай, Барселона), Эдер Милитао (Бразилия, Реал Мадрид) – 70 млн;
Джуд Беллингем (Англия, "Реал Мадрид") — 180 миллионов евро (30);
Саму Омородион (Испания, "Алавес"), — 20 млн (14);
Артем Довбик (Украина, "Реал Мадрид"), — 28 млн (13 млн);
Ламин Ямал (Испания, "Барселона") – 60 млн (10);
Такефуса Кубо (Япония, "Реал Сосьедад") — 60 млн (10).
Педри (Испания, "Барселона") – 90 млн (-10);
Фрэнки де Йонг (Нидерланды, "Барселона") – 80 млн (-10);
Рафинья (Бразилия, "Барселона"), – 50 млн (-10);
Канселла (Португалия, "Барселона"), – 40 млн (-10);
Жоау Феликс (Португалия, "Барселона") – 40 млн (-10).
Напомним, что сегодня стали известны претенденты на звание игрока луны в испанской Ла Лиге. Среди претендентов есть и форвард "Жироны" Артем Довбык. Кто у него в конкурентах и как проголосовать за украинца, читайте в материале "Комментариев".
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