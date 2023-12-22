logo

BTC/USD

43638.14

ETH/USD

2327.37

LTC/USD

71.99

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Украинец попал в ТОП-3 наиболее подорожавших игроков Ла Лиги
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинец попал в ТОП-3 наиболее подорожавших игроков Ла Лиги

Джуд Беллингем сравнялся с Мбаппе и Голландом по трансферной стоимости

сегодня, 18:44
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков, наиболее прибавивших в цене и наиболее подешевевших футболистов, смотрите в материале "Комментариев".

Украинец попал в ТОП-3 наиболее подорожавших игроков Ла Лиги

Коллаж Довбик и Беллингем

Топ самых дорогих футболистов Ла Лиги

  1. Джуд Беллингем (Англия, "Реал Мадрид") — 180 миллионов евро (30);

  2. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид") — 150 млн;

  3. Родриго Гоэс (Бразилия, "Реал Мадрид") – 100 млн;

  4. Федерико Вальверде (Уругвай, "Реал Мадрид") – 100 млн;

  5. Эдуардо Камавинга (Франция, "Реал Мадрид") — 90 млн;

  6. Гави (Испания, "Барселона"), – 90 млн;

  7. Педри (Испания, "Барселона") – 90 млн (-10);

  8. Орельен Чуамэни (Франция, "Реал Мадрид") — 90 млн;

  9. Фрэнки Де Йонг (Нидерланды, "Барселона") – 80 млн (-10);

  10. Рональд Араухо (Уругвай, Барселона), Эдер Милитао (Бразилия, Реал Мадрид) – 70 млн;

Топ игроков, которые больше всего прибавили в цене

  1. Джуд Беллингем (Англия, "Реал Мадрид") — 180 миллионов евро (30);

  2. Саму Омородион (Испания, "Алавес"), — 20 млн (14);

  3. Артем Довбик (Украина, "Реал Мадрид"), — 28 млн (13 млн);

  4. Ламин Ямал (Испания, "Барселона") – 60 млн (10);

  5. Такефуса Кубо (Япония, "Реал Сосьедад") — 60 млн (10).

Топ футболистов, наиболее подешевевших

  1. Педри (Испания, "Барселона") – 90 млн (-10);

  2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды, "Барселона") – 80 млн (-10);

  3. Рафинья (Бразилия, "Барселона"), – 50 млн (-10);

  4. Канселла (Португалия, "Барселона"), – 40 млн (-10);

  5. Жоау Феликс (Португалия, "Барселона") – 40 млн (-10).

Напомним, что сегодня стали известны претенденты на звание игрока луны в испанской Ла Лиге. Среди претендентов есть и форвард "Жироны" Артем Довбык. Кто у него в конкурентах и как проголосовать за украинца, читайте в материале "Комментариев".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.transfermarkt.com/laliga-market-values-bellingham-level-with-haaland-amp-mbappe-9-downgrades-at-barca/view/news/431599
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости