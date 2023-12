Украинец попал в символическую сборную АПЛ первой половины сезона

Портал Whoscored опубликовал символическую сборную из игроков АПЛ с самым высоким рейтингом в первой половине текущего сезона. В нее попал левый защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко.



Миколенко перед матчем. Фото прес-служба Эвертона

Символическая сборная первой половины сезона в АПЛ

Вместе с Николаем в символическую сборную попали: Андер Онана (МЮ), Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль), Букайо Сака (Арсенал), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм). Сити), Жереми Доку (Манчестер Сити), Эрлинг Голланд (Манчестер Сити), Хин Мин Сон (Тоттенхэм).





Расписание всех матчей 19-го тура английской Премьер-лиги

Вторник, 26 декабря

14:30 "Ньюкасл" – "Ноттингем"

17:00 "Борнмут" – "Фулгэм"

17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Лутон"

19:30 "Бернли" – "Ливерпуль"

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла"

Среда, 27 декабря

21:30 "Брентфорд" – "Вулвергемптон"

21:30 "Челси" – "Кристалл Пелас"

22:15 "Эвертон" – "Манчестер Сити"

Четверг, 28 декабря

21:30 "Брайтон" – "Тоттенхэм"

22:15 "Арсенал" – "Вест Гемм"

Турнирная таблица АПЛ перед 19 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Арсенал" Зинченко, который имеет 40 очков. Далее следует "Ливерпуль" с 39 очками, так же и у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 22 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 16 позициях соответственно.

