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Украинец попал в символическую сборную АПЛ первой половины сезона

В символической сборной АПЛ по три игрока "Манчестер Сити" и "Тоттенгема"

сегодня, 17:54
Автор:
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Куров Артем
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Портал Whoscored опубликовал символическую сборную из игроков АПЛ с самым высоким рейтингом в первой половине текущего сезона. В нее попал левый защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко.

Украинец попал в символическую сборную АПЛ первой половины сезона

Миколенко перед матчем. Фото прес-служба Эвертона

Символическая сборная первой половины сезона в АПЛ

Вместе с Николаем в символическую сборную попали: Андер Онана (МЮ), Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль), Букайо Сака (Арсенал), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм). Сити), Жереми Доку (Манчестер Сити), Эрлинг Голланд (Манчестер Сити), Хин Мин Сон (Тоттенхэм).

Украинец попал в символическую сборную АПЛ первой половины сезона - фото 2

Расписание всех матчей 19-го тура английской Премьер-лиги

Вторник, 26 декабря

  • 14:30 "Ньюкасл" – "Ноттингем"

  • 17:00 "Борнмут" – "Фулгэм"

  • 17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Лутон"

  • 19:30 "Бернли" – "Ливерпуль"

  • 22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла"

Среда, 27 декабря

  • 21:30 "Брентфорд" – "Вулвергемптон"

  • 21:30 "Челси" – "Кристалл Пелас"

  • 22:15 "Эвертон" – "Манчестер Сити"

Четверг, 28 декабря

  • 21:30 "Брайтон" – "Тоттенхэм"

  • 22:15 "Арсенал" – "Вест Гемм"

Турнирная таблица АПЛ перед 19 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Арсенал" Зинченко, который имеет 40 очков. Далее следует "Ливерпуль" с 39 очками, так же и у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 22 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 16 позициях соответственно.

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Источник: https://x.com/WhoScored/status/1738232176062460197?s=20
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