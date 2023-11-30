logo

BTC/USD

37619.26

ETH/USD

2033.74

LTC/USD

69.23

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Украинец попал в команду недели ЛЧ по версии УЕФА
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинец попал в команду недели ЛЧ по версии УЕФА

В команду недели по версии Whoscored попал вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык

сегодня, 16:58
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА опубликовало команду недели, в которой нашлось место и футболисту донецкого "Шахтера" передают "Комментарии".

Украинец попал в команду недели ЛЧ по версии УЕФА

Матвиенко забивает гол. Фото прес-служба Шахтера

Украинец в команде недели

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко был включен в команду недели по версии Whoscored. Его гол в ворота "Антверпена" помог "горнякам", минимально победить 1:0 и гарантировать себе евровесну. Впрочем, донецкий клуб может даже зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в последнем туре нужно побеждать Порту.


Команда недели в Лиге чемпионов

  • Вратарь: Грегор Кобель (Боруссия Д);

  • Защитники: Льюин Блум (Янг Бойз), Николай Матвиенко (Шахтер Донецк), Жоау Канселу (Барселона);

  • Полузащитники: Букайо Сака (Арсенал), Фил Фоден (Ман Сити), Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Жоау Мариу (Бенфика), Хаким Зиеш (Галатасарай);

  • Нападающие: Чиро Иммобиле (Лацио), Габриэль Жезус (Арсенал).

Украинец попал в команду недели ЛЧ по версии УЕФА - фото 2

Результаты игрового дня Лиги чемпионов

  • "Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:3

  • "Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) 2:3

  • "Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) 6:0

  • "Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) 0:0

  • "Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) 3:3

  • "Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) 1:1

  • "Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) 4:2

  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 0:0


Читайте также, что уже сегодня луганская Заря проведет свой пятый матч в рамках группового этапа Лиги конференций против Гента. Где и о которой смотреть важный матч еврокубков, сообщают "Комментарии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0287-1994c6785100-c72bdd4950d8-1000--fantasy-football-all-star-xi/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!