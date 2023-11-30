Украинец попал в команду недели ЛЧ по версии УЕФА

Состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА опубликовало команду недели, в которой нашлось место и футболисту донецкого "Шахтера" передают "Комментарии".



Матвиенко забивает гол. Фото прес-служба Шахтера

Украинец в команде недели

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко был включен в команду недели по версии Whoscored. Его гол в ворота "Антверпена" помог "горнякам", минимально победить 1:0 и гарантировать себе евровесну. Впрочем, донецкий клуб может даже зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в последнем туре нужно побеждать Порту.



Команда недели в Лиге чемпионов

Вратарь: Грегор Кобель (Боруссия Д);

Защитники: Льюин Блум (Янг Бойз), Николай Матвиенко (Шахтер Донецк), Жоау Канселу (Барселона);

Полузащитники: Букайо Сака (Арсенал), Фил Фоден (Ман Сити), Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Жоау Мариу (Бенфика), Хаким Зиеш (Галатасарай);

Нападающие: Чиро Иммобиле (Лацио), Габриэль Жезус (Арсенал).

Результаты игрового дня Лиги чемпионов

"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:3

"Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) 2:3

"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) 6:0

"Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) 0:0

"Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) 3:3

"Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) 1:1

"Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) 4:2

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 0:0



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