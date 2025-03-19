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Украина vs Бельгия: когда и где смотреть матч за путевку в элитный дивизион Лиги наций

Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк, начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

сегодня, 15:10
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Клименко Елена

20 марта, в четверг, сборная Украины встретится с командой Бельгии в первом матче плейоф за место в элитном дивизионе Лиги наций в следующем сезоне.

Украина vs Бельгия: когда и где смотреть матч за путевку в элитный дивизион Лиги наций

Фото: из открытых источников

В связи с агрессией России против Украины, домашний матч для "сине-желтых" состоится на стадионе "Нуэва-Кондомина" в Мурсии, Испания. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Бельгия

Матч будет транслироваться эксклюзивно медиасервис MEGOGO для подписчиков пакетов "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Также матч будет доступен бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ через Т2 и кабельные сети.

Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк, начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого двухматчевого противостояния получит место в элитном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая команда продолжит соревнование в Дивизионе В.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на матче с Бельгией, но уже есть кадровые потери.

Портал "Комментарии" уже писал, что защитник английского клуба "Плимут" Максим Таловеров не сможет помочь сборной Украины в решающих матчах плейоф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся на пути в элитный дивизион. 24-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за травмы, сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем официальном Telegram-канале.

Врачи подтвердили, что Таловеров получил серьезное повреждение коленного сустава, которое он получил во время выступлений за свой клуб. По результатам медицинских обследований футболист возвращается в "Плимут", где местные врачи займутся его последующим восстановлением.



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Источник: https://tsn.ua/prosport/ukrayina-belgiya-de-i-koli-divitisya-match-za-misce-v-elitnomu-divizioni-ligi-naciy-2787690.html
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