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Украина в ТОП-20 самых дорогих сборных мира: какова стоимость команды Сергея Реброва

Составы сборных Англии, Франции и Бразилии стоят более миллиарда евро

сегодня, 18:52
Автор:
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Куров Артем
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Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков. Вместе с тем изменения произошли и в рейтинге самых дорогих национальных сборных команд. Какое место занимает Украина и какова общая стоимость команды Сергея Реброва, читайте в материале "Комментариев".

Украина в ТОП-20 самых дорогих сборных мира: какова стоимость команды Сергея Реброва

Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Самые дорогие сборные мира

Состав сборной Украины оценивается в чуть более 301 миллиона евро. Это 17 место в общем рейтинге. На первых трех позициях находятся сборные составы которых оценивают более миллиарда евро, а именно: 1 место – Англия (1,15 млрд), 2 место – Бразилия (1,10 млрд), 3 место – Франция (1,06 млрд евро).

Украина в ТОП-20 самых дорогих сборных мира: какова стоимость команды Сергея Реброва - фото 2

Самые дорогие игроки сборной Украины

  1. Александр Зинченко (“Арсенал”, Англия) – 42 миллиона евро;

  2. Михаил Мудрик ("Челси", Англия) — 40 млн (-5);

  3. Артем Довбик (“Жирона”, Испания) – 28 млн ( 13);

  4. Виталий Миколенко (“Эвертон”, Англия) – 28 млн ( 3);

  5. Виктор Цыганков (“Жирона”, Испания) – 25 млн ( 3);

  6. Илья Забарный (“Борнмут”, Англия) – 25 млн (5);

  7. Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) — 22 млн;

  8. Николай Матвиенко (“Шахтер”, Украина) – 18 млн ( 3);

  9. Руслан Малиновский (“Дженоа”, Италия) – 10 млн;

Напомним, что портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков, футболистов, наиболее прибавивших в цене и больше подешевевших, смотрите в материале "Комментариев".

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.




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Источник: https://www.transfermarkt.com/vereins-statistik/wertvollstenationalmannschaften/marktwertetop
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