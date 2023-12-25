Украина в ТОП-20 самых дорогих сборных мира: какова стоимость команды Сергея Реброва

Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков. Вместе с тем изменения произошли и в рейтинге самых дорогих национальных сборных команд. Какое место занимает Украина и какова общая стоимость команды Сергея Реброва, читайте в материале "Комментариев".



Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Самые дорогие сборные мира

Состав сборной Украины оценивается в чуть более 301 миллиона евро. Это 17 место в общем рейтинге. На первых трех позициях находятся сборные составы которых оценивают более миллиарда евро, а именно: 1 место – Англия (1,15 млрд), 2 место – Бразилия (1,10 млрд), 3 место – Франция (1,06 млрд евро).





Самые дорогие игроки сборной Украины

Александр Зинченко (“Арсенал”, Англия) – 42 миллиона евро; Михаил Мудрик ("Челси", Англия) — 40 млн (-5); Артем Довбик (“Жирона”, Испания) – 28 млн ( 13); Виталий Миколенко (“Эвертон”, Англия) – 28 млн ( 3); Виктор Цыганков (“Жирона”, Испания) – 25 млн ( 3); Илья Забарный (“Борнмут”, Англия) – 25 млн (5); Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) — 22 млн; Николай Матвиенко (“Шахтер”, Украина) – 18 млн ( 3); Руслан Малиновский (“Дженоа”, Италия) – 10 млн;

Напомним, что портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков, футболистов, наиболее прибавивших в цене и больше подешевевших, смотрите в материале "Комментариев".

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