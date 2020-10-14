Украина - Испания - 1:0. Видео гола

Сборная Украины в матче 4-го тура Лиги наций обыграла Испанию. Единственный мяч на 76-й минуте матча забил Виктор Цыганков.

Предлагаем вашему вниманию видео победного гола.

После четырех сыгранных матчей у Украины четыре очка, и подопечные Шевченко практически гарантировали себе место в элитном дивизионе Лиги наций.

Свое мнение об игре высказал и главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

"Я очень доволен, как ребята сегодня отыграли. Мы понимали, что нам придется действовать без мяча. И мы справились со стартовым давлением и ждали своего шанса. Хорошо, во втором тайме он случился. За последнее время мы выслушали много негатива, но сегодня все всем доказали", — заявил Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".





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