Украина - Испания - 1:0. Видео гола

Язык
BTC/USD
11457.13
ETH/USD
381.11
LTC/USD
50.03
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Владимир Лавский
Сборная Украины в матче 4-го тура Лиги наций обыграла Испанию. Единственный мяч на 76-й минуте матча забил Виктор Цыганков.
Предлагаем вашему вниманию видео победного гола.
После четырех сыгранных матчей у Украины четыре очка, и подопечные Шевченко практически гарантировали себе место в элитном дивизионе Лиги наций.
Свое мнение об игре высказал и главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости