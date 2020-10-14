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Главная Новости Спорт футбол Украина - Испания - 1:0. Видео гола
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Украина - Испания - 1:0. Видео гола

Предлагаем вашему вниманию видео гола Виктора Цыганкова в ворота сборной Испании

сегодня, 00:30
Автор:

Владимир Лавский

Сборная Украины в матче 4-го тура Лиги наций обыграла Испанию. Единственный мяч на 76-й минуте матча забил Виктор Цыганков. 

Украина - Испания - 1:0. Видео гола

Предлагаем вашему вниманию видео победного гола. 

После четырех сыгранных матчей у Украины четыре очка, и подопечные Шевченко практически гарантировали себе место в элитном дивизионе Лиги наций. 

Свое мнение об игре высказал и главный тренер национальной команды Андрей Шевченко. 

"Я очень доволен, как ребята сегодня отыграли. Мы понимали, что нам придется действовать без мяча. И мы справились со стартовым давлением и ждали своего шанса. Хорошо, во втором тайме он случился. За последнее время мы выслушали много негатива, но сегодня все всем доказали", — заявил Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1". 



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