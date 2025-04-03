УЕФА почтили память российского экс-футболиста: его ликвидировали на войне в Украине

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Slava Kot
На конгрессе УЕФА в Белграде инициировали минуту молчания в память о футбольных деятелях, скончавшихся в 2024 году. В списке почитаемых оказались как украинские, так и российские спортсмены, среди которых бывший игрок сборной России Алексей Бугаев.
УЕФА почтили память российского экс-футболиста
Алексей Бугаев – бывший российский футболист, выступавший в 2004 году за сборную России и принимавший участие в чемпионате Европы. Бугаев завершил карьеру в 2010 году. В сентябре 2024 бывший российский футболист получил приговор суда за попытку сбыта наркотиков.
Бугаева приговорили к девяти годам колонии. Однако он пошел на войну против Украины, где и погиб в результате боевых действий в конце декабря прошлого года.
Имя Алексея Бугаева прозвучало среди других деятелей европейского футбола, о которых вспоминали во время минуты молчания на конгрессе УЕФА в Белграде.
Также минутой молчания почтили украинских деятелей, умерших в 2024 году.
В список уважаемых вошли и известные украинские футбольные деятели:
Пока руководство УЕФА не комментировало детали решения о чествовании бывшего игрока сборной России, который пошел воевать против Украины, где был ликвидирован.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на войне погиб президент украинского футбольного клуба.
Также "Комментарии" писали, что на фронте скончался капитан футбольного клуба
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