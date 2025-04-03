УЕФА почтили память российского экс-футболиста: его ликвидировали на войне в Украине

На конгрессе УЕФА в Белграде инициировали минуту молчания в память о футбольных деятелях, скончавшихся в 2024 году. В списке почитаемых оказались как украинские, так и российские спортсмены, среди которых бывший игрок сборной России Алексей Бугаев.

УЕФА почтили память российского экс-футболиста

Алексей Бугаев – бывший российский футболист, выступавший в 2004 году за сборную России и принимавший участие в чемпионате Европы. Бугаев завершил карьеру в 2010 году. В сентябре 2024 бывший российский футболист получил приговор суда за попытку сбыта наркотиков.

Бугаева приговорили к девяти годам колонии. Однако он пошел на войну против Украины, где и погиб в результате боевых действий в конце декабря прошлого года.

Имя Алексея Бугаева прозвучало среди других деятелей европейского футбола, о которых вспоминали во время минуты молчания на конгрессе УЕФА в Белграде.

"Я хотел бы пригласить вас сделать минуту молчания в память о членах европейской футбольной семьи, которые ушли из жизни с момента нашей последней встречи", — сказал президент УЕФА Александер Чеферин объявляя минуту молчания.

Также минутой молчания почтили украинских деятелей, умерших в 2024 году.

"УЕФА и ассоциации-члены выражают искренние соболезнования УАФ и всем тем, кто потерял близких в Украине", — говорится в тексте к списку умерших украинцев.

В список уважаемых вошли и известные украинские футбольные деятели:

— Михаил Фоменко – бывший главный тренер сборной Украины.

— Анатолий Коньков – экс-игрок и тренер, также возглавлявший Украинскую ассоциацию футбола.

— Владимир Лазаренко – футбольный функционер.

— Андрей Щепотьев – 30-летний харьковский футбольный арбитр, погибший во время выполнения боевого задания.

Пока руководство УЕФА не комментировало детали решения о чествовании бывшего игрока сборной России, который пошел воевать против Украины, где был ликвидирован.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на войне погиб президент украинского футбольного клуба.

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