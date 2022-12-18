У самой сексуальной болельщицы Чемпионата мира появилась конкурентка (ФОТО)

Хорватскую модель Ивану Кнолль уже успели назвать самой сексуальной болельщицей Чемпионата мира в Катаре, однако у нее появилась конкурентка из Аргентины — Лусиана Салазар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram модели.



У самой сексуальной болельщицы ЧМ появилась конкурентка. Фото: из открытых источников

Ивана Кнолль с первых дней Чемпионата мира привлекла внимание болельщиков к своей персоне. 30-летняя женщина ярко одевалась, а камеры фотографов ловили ее на разных матчах сборной Хорватии в провокационном наряде. За месяц футбольного мундиаля хорватская модель увеличила свою популярность в Instagram с 600 тыс. подписчиков до 3,2 млн.

Однако в этот раз у хорватской болельщицы появилась конкурентка из Аргентины – модель Лусиана Салазар. 42-летняя женщина известна своими фотографиями для многих журналов, которые преимущественно были предназначены для мужской аудитории.

Аргентинская модель охотно делится своей жизнью в социальных сетях, где у нее насчитывается 1,8 млн подписчиков.

Теперь Лусиана Салазар появилась на полуфинальном матче сборной Аргентины с командой Хорватии. Она принесла счастье Лео Месси и компании. Аргентина одержала победу со счетом 3-0, и теперь будет иметь шанс выиграть третий чемпионат мира в финальном матче против сборной Франции. Аргентина выиграла ЧМ в 1978 и 1986 годах.

Посмотреть фото конкурентки самой сексуальной болельщицы чемпионата мира можно ниже:

Лусиана заявляла о себе еще в 2010 году, когда пообещала бегать голой по улицам, если Аргентина выиграет Чемпионат мира по футболу в ЮАР.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая сексуальная болельщица Чемпионата мира в Катаре удивила своим видом на футбольном стадионе.

Также "Комментарии" писали о том, что хорватскую болельщицу Ивану Кнолль окружила толпа мужчин на стадионе в Катаре.

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