Тренер "Челси" признался, вернется ли Мудрик на поле после скандала

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Черновалова Кристина
Лондонский "Челси" готовится к поединку против ирландского "Шэмрок Роверс" в рамках Лиги конференций, но без участия украинского вингера Михаила Мудрика. Футболист оказался в центре допингового скандала, из-за чего его временно отстранили от матчей. Об этом стало известно во время пресс-конференции главного тренера "Челси" Энцо Марески.
Сыграет ли Мудрик за Челси после допингового скандала Фото: Zac Goodwin/PA
Наставник команды высказался в поддержку Мудрика, заверив, что клуб полностью доверяет украинцу и верит в его невиновность.
Напомним, Михаил Мудрик временно не может участвовать в матчах из-за расследования, связанного с допингом. Клуб выпустил официальное заявление, но детали дела пока не разглашают. Несмотря на это, главный тренер "Челси" подчеркнул, что команда остается на стороне своего игрока.
Главный тренер "Челси" отметил, что не знает, сколько будет продолжаться расследование. Однако он уверен, что Мудрик вернется в игру.
Ранее "Комментарии" писали, что 17 декабря стало известно, что футболист "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Футбольный клуб "Челси" опубликовал свое заявление , в котором отреагировал на информацию и подтвердил, что образец содержал запрещенное вещество.
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