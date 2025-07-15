Оригинальный кубок Клубного чемпионата мира, созданный брендом Tiffany, президент США Дональд Трамп решил оставить себе и хранить в своем Овальном кабинете. А новый чемпион Клубного чемпионата мира "Челси" получит только копию. Об этом сообщает Bild со ссылкой на спортивный канал DAZN.

Трамп забрал себе кубок КЧС: "Челси" получит копию

Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино показал кубок Клубного чемпионата Трампу, и там он и остался.

Трамп сообщил: "Они сказали: "Не могли бы вы оставить этот кубок у себя на время? Мы поставим его в Овальный кабинет". А потом я спросил: "Когда вы собираетесь забрать кубок?" Президент ФИФА Джанни Инфантино тогда заявил: "Мы никогда его не заберем. Можете оставить его в Овальном кабинете навсегда. Мы сделаем новый". И они действительно сделали новый. Это было очень волнующее".

В марте Инфантино представил новый трофей в Овальном кабинете. С тех пор он стоит на столе президента США. Однако тогда все выглядело несколько иначе: Трамп спросил президента ФИФА, может ли он оставить себе трофей. Инфантино, ошеломленный, согласился.

Однако в последующие дни Трамп ложно заявил, что это "настоящий" трофей Чемпионата мира, который он вручит в следующем году. Чемпионат мира 2026 также состоится в США, а его хозяевами выступят Мексика и Канада.

Отмечается, что трофей Клубного чемпионата мира был создан ювелирным домом Tiffany. Алюминиевый кубок покрыт 24-каратным золотом. На поверхности кубка есть надписи на 13 языках, в том числе шрифтом Брайля. На кубке указаны названия 211 ассоциаций-членов ФИФА, что символизирует мировое значение турнира.

Трофей также украшен картой мира, космическими мотивами, таблицей Менделеева и историей освоения Земли. Центральный диск украшен рядом символов, отражающих футбольные традиции.

Точные отличия между оригинальным Трофеем Трампа и репликой "Челси" неизвестны, если таковые имеются. По данным английской газеты "Guardian", журналисты обратились в ФИФА за разъяснениями.

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