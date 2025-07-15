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Недилько Ксения
Оригинальный кубок Клубного чемпионата мира, созданный брендом Tiffany, президент США Дональд Трамп решил оставить себе и хранить в своем Овальном кабинете. А новый чемпион Клубного чемпионата мира "Челси" получит только копию. Об этом сообщает Bild со ссылкой на спортивный канал DAZN.
Трамп забрал себе кубок КЧС: "Челси" получит копию
Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино показал кубок Клубного чемпионата Трампу, и там он и остался.
В марте Инфантино представил новый трофей в Овальном кабинете. С тех пор он стоит на столе президента США. Однако тогда все выглядело несколько иначе: Трамп спросил президента ФИФА, может ли он оставить себе трофей. Инфантино, ошеломленный, согласился.
Однако в последующие дни Трамп ложно заявил, что это "настоящий" трофей Чемпионата мира, который он вручит в следующем году. Чемпионат мира 2026 также состоится в США, а его хозяевами выступят Мексика и Канада.
Отмечается, что трофей Клубного чемпионата мира был создан ювелирным домом Tiffany. Алюминиевый кубок покрыт 24-каратным золотом. На поверхности кубка есть надписи на 13 языках, в том числе шрифтом Брайля. На кубке указаны названия 211 ассоциаций-членов ФИФА, что символизирует мировое значение турнира.
Трофей также украшен картой мира, космическими мотивами, таблицей Менделеева и историей освоения Земли. Центральный диск украшен рядом символов, отражающих футбольные традиции.
Точные отличия между оригинальным Трофеем Трампа и репликой "Челси" неизвестны, если таковые имеются. По данным английской газеты "Guardian", журналисты обратились в ФИФА за разъяснениями.
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