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Трагедия в Гвинее: футбольный матч превратился в кровавый хаос с десятками смертей

Более 50 человек погибли на футбольном матче из-за судейского решения.

сегодня, 14:47
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Slava Kot

Более 50 человек погибли в результате давки и насилия на футбольном матче в городе Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи. Инцидент произошел во время финала местного турнира, организованного в честь военного лидера страны Мамади Думбуя.

Трагедия в Гвинее: футбольный матч превратился в кровавый хаос с десятками смертей

В Гвинее погибло 56 человек во время футбольного матча. Фото из открытых источников

1 декабря в Нзерекоре проходил финал местного турнира между командами Лабе и Нзерекоре. Однако противоречивый пенальти стал причиной кровавого хаоса. Судейское решение вызвало волну протестов среди фанатов, начавших бросать камни. Силы безопасности пытались восстановить порядок с помощью слезоточивого газа.

Как следствие люди начали массово убегать со стадиона. Часть болельщиков перепрыгивала через заборы, другие оказались зажатыми в толпе. По предварительным данным, погибли 56 человек, включая детей. Еще десятки человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Трагедия в Гвинее: футбольный матч превратился в кровавый хаос с десятками смертей - фото 2

Болельщики убегают со стадиона

Премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Бах призвал население к спокойствию. Коалиция "Национальный альянс за альтернативу и демократию" требует провести тщательное расследование трагедии. Политические активисты также критикуют использование футбольного турнира для повышения имиджа действующих военных властей.

Гвинея находится под контролем военных с 2021 года после государственного переворота. Текущий лидер страны Мамади Думбуя критикуется за невыполнение обещаний и углубление политического кризиса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Замбии погибли семь футболистов во время ужасной аварии автобуса.

Также "Комментарии" писали о том, что в Перу молния убила футболиста на футбольном поле.




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Источник: https://www.france24.com/en/africa/20241202-football-guinea
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