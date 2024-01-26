"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": стартовые составы на матч Кубка Англии

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Куров Артем
Продолжаются матчи 1/16 Кубка Англии по футболу. Сегодня зрителей ждет центральный матч всей достойной финала стадии между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок, передают "Комментарии".
Игроки Тоттенхэма перед матчем. Фото прес-служба клуба
Игру "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
25 января, четверг
21:45. "Борнмут" — "Свонси"
26 января, пятница
21:45. "Бристоль Сити" — "Ноттингем"
21:45. "Челси" — "Астон Вилла"
21:45. "Шеффилд Венсдей" — "Ковентри"
22:00. "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"
27 января, суббота
14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун"
17:00. "Эвертон" — "Лутон"
17:00. "Лестер" — "Бирмингем"
17:00. "Лидс" — "Плимут"
17:00. "Шеффилд" — "Брайтон"
21:00. "Фулгем" – "Ньюкасл"
28 января, воскресенье
13:45. "Вест Бромвич" — "Вулвергемтпон"
16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон"
16:00. "Ливерпуль" — "Норвич"
18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"
29 января, понедельник
21:30. "Блэкберн" — "Рексем"
Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.
Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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