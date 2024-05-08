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ТЦК забрали украинского футболиста с вокзала в военкомат

25-летний украинский футболист Николай Сираша был отправлен в военкомат после встречи с работниками ТЦК на вокзале в Хусте.

сегодня, 14:33
Автор:
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Slava Kot
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Украинский футболист и игрок ФК "Хуст" Николай Сираша после встречи с работниками ТЦК на городском вокзале был доставлен в военкомат. В футбольной команде заявили, что после этого потеряли с ним связь, а дальнейшая судьба футболиста неизвестна.

ТЦК забрали украинского футболиста с вокзала в военкомат

ТЦК забрали украинского футболиста с вокзала в военкомат. Фото из открытых источников

В ФК "Хуст" сообщили в Facebook, что их игрока Николая Сирашу 7 мая работники ТЦК с нарушением закона о мобилизации отправили в военкомат. Футбольный клуб отметил, что футболисту 25 лет, а новые правила о мобилизации должны вступить в силу с 18 мая.

"На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба – неизвестна", — пишет ФК "Хуст".

Футбольный клуб жалуется, что из-за деятельности Хустского ТЦК другие футбольные команды боятся ехать в Хуст. Кроме того, ФК "Хуст" критикует, что некоторые украинские клубы получили бронирование на своих игроков, в то время как другие не могут этого сделать.

Команда обратилась в украинские футбольные и местные учреждения с призывом отреагировать на деятельность ТЦК в Хусте.

"Внешний враг стремится уничтожить нас, наш язык, культуру, спорт. Помогите спасти украинский футбол", – указывают в ФК "Хуст".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК сделали предупреждение, что за вмешательство в их работу можно получить несколько лет тюрьмы.

Также "Комментарии" писали о заявлении ТЦК, в котором стало известно о смерти военнообязанного из-за эпилептического приступа после прохождения им ВЛК.



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Источник: https://www.facebook.com/football.khust/
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