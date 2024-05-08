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Slava Kot
Украинский футболист и игрок ФК "Хуст" Николай Сираша после встречи с работниками ТЦК на городском вокзале был доставлен в военкомат. В футбольной команде заявили, что после этого потеряли с ним связь, а дальнейшая судьба футболиста неизвестна.
ТЦК забрали украинского футболиста с вокзала в военкомат. Фото из открытых источников
В ФК "Хуст" сообщили в Facebook, что их игрока Николая Сирашу 7 мая работники ТЦК с нарушением закона о мобилизации отправили в военкомат. Футбольный клуб отметил, что футболисту 25 лет, а новые правила о мобилизации должны вступить в силу с 18 мая.
Футбольный клуб жалуется, что из-за деятельности Хустского ТЦК другие футбольные команды боятся ехать в Хуст. Кроме того, ФК "Хуст" критикует, что некоторые украинские клубы получили бронирование на своих игроков, в то время как другие не могут этого сделать.
Команда обратилась в украинские футбольные и местные учреждения с призывом отреагировать на деятельность ТЦК в Хусте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК сделали предупреждение, что за вмешательство в их работу можно получить несколько лет тюрьмы.
Также "Комментарии" писали о заявлении ТЦК, в котором стало известно о смерти военнообязанного из-за эпилептического приступа после прохождения им ВЛК.
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