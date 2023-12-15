logo

BTC/USD

41896.89

ETH/USD

2234.37

LTC/USD

71.11

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте находится Украина после матчей еврокубков
commentss НОВОСТИ Все новости

Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте находится Украина после матчей еврокубков

Украина рискует потерять одну команду в еврокубках

сегодня, 17:03
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Завершились матчи группового этапа еврокубков. Среди украинских команд только донецкий "Шахтер" сумел пройти в плей-офф Лиги Европы и сможет улучшить положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА, которое пока довольно печальное, сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте находится Украина после матчей еврокубков

Игроки Шахтера празднуют гол. Фото прес-служба клуба

18 место в таблице коэффициентов УЕФА, которое сейчас занимает Украина, дарит лишь одну путевку в Лигу Чемпионов и Лигу Европы, а также две путевки в Лигу Конференций в сезоне 2025/26. В целом Украина имеет на своем счету 27,8 балла в этом сезоне.


Если Украина не сможет подняться выше 16-го места, это приведет к потере второй команды в Лиге Чемпионов. Кроме того, групповой этап еврокубков станет не гарантирован ни одному украинскому клубу. Остается надежда на Шахтер, чтобы подняться в таблице, но горнякам будет очень сложно что-то изменить.

Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте находится Украина после матчей еврокубков - фото 2

Результаты матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

  • "Ланс" 2:1 "Севилья";

  • "ПСВ" 1:1 "Арсенал";

  • "Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

  • "Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

  • "Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

  • "Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

  • "Наполи" 2:0 "Брага";

  • "Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

  • "РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";

  • "Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";

  • "Антверпен" 3:2 "Барселона";

  • "Атлетико" 2:0 "Лацио";

  • "Боруссия" 1:1 "ПСЖ";

  • "Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";

  • "Порту" 5:3 "Шахтер";

  • "Селтик" 2:1 "Фейеноорд".

Результаты всех матчей 6-го тура группового этапа Лиги конференций

  • "Абердин" 2:0 "Айнтрахт Франкфурт";

  • "Генк" 2:0 "Чукаречки";

  • "Зринские" 1:1 "Астон Вилла";

  • "Легия" 2:0 "АЗ Алкмар";

  • Лудогорец” 1:0 “Норшеланн”;

  • "ПАОК" 4:2 "ИК";

  • "Фенербахче" 4:0 "Спартак Трнава";

  • "Ференцварош" 1:1 "Фиорентина";

  • "Брюгге" 3:1 "Будет/Глимт";

  • "Виктория Пльзень" 3:0 ФК "Астана";

  • "Динамо Загреб" 3:0 "Баллкани";

  • "Заря" 4:0 "Брейдаблик";

  • "Лилль" 3:0 "Клаксвик";

  • "Лугано" 0:2 Бешикташ;

  • "Маккаби Тель-Авив" 3:1 "Гент";

  • "Слован Братислава" 1:2 "Олимпия Любляна";

Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ , читайте в материале "Комментариев".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!