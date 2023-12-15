Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте находится Украина после матчей еврокубков

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Куров Артем
Завершились матчи группового этапа еврокубков. Среди украинских команд только донецкий "Шахтер" сумел пройти в плей-офф Лиги Европы и сможет улучшить положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА, которое пока довольно печальное, сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Игроки Шахтера празднуют гол. Фото прес-служба клуба
18 место в таблице коэффициентов УЕФА, которое сейчас занимает Украина, дарит лишь одну путевку в Лигу Чемпионов и Лигу Европы, а также две путевки в Лигу Конференций в сезоне 2025/26. В целом Украина имеет на своем счету 27,8 балла в этом сезоне.
Если Украина не сможет подняться выше 16-го места, это приведет к потере второй команды в Лиге Чемпионов. Кроме того, групповой этап еврокубков станет не гарантирован ни одному украинскому клубу. Остается надежда на Шахтер, чтобы подняться в таблице, но горнякам будет очень сложно что-то изменить.
12 декабря, вторник
"Ланс" 2:1 "Севилья";
"ПСВ" 1:1 "Арсенал";
"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";
"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";
"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";
"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";
"Наполи" 2:0 "Брага";
"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".
13 декабря, среда
"РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";
"Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";
"Антверпен" 3:2 "Барселона";
"Атлетико" 2:0 "Лацио";
"Боруссия" 1:1 "ПСЖ";
"Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";
"Порту" 5:3 "Шахтер";
"Селтик" 2:1 "Фейеноорд".
"Абердин" 2:0 "Айнтрахт Франкфурт";
"Генк" 2:0 "Чукаречки";
"Зринские" 1:1 "Астон Вилла";
"Легия" 2:0 "АЗ Алкмар";
Лудогорец” 1:0 “Норшеланн”;
"ПАОК" 4:2 "ИК";
"Фенербахче" 4:0 "Спартак Трнава";
"Ференцварош" 1:1 "Фиорентина";
"Брюгге" 3:1 "Будет/Глимт";
"Виктория Пльзень" 3:0 ФК "Астана";
"Динамо Загреб" 3:0 "Баллкани";
"Заря" 4:0 "Брейдаблик";
"Лилль" 3:0 "Клаксвик";
"Лугано" 0:2 Бешикташ;
"Маккаби Тель-Авив" 3:1 "Гент";
"Слован Братислава" 1:2 "Олимпия Любляна";
Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ , читайте в материале "Комментариев".
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