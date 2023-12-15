Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте находится Украина после матчей еврокубков

Завершились матчи группового этапа еврокубков. Среди украинских команд только донецкий "Шахтер" сумел пройти в плей-офф Лиги Европы и сможет улучшить положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА, которое пока довольно печальное, сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.



Игроки Шахтера празднуют гол. Фото прес-служба клуба

18 место в таблице коэффициентов УЕФА, которое сейчас занимает Украина, дарит лишь одну путевку в Лигу Чемпионов и Лигу Европы, а также две путевки в Лигу Конференций в сезоне 2025/26. В целом Украина имеет на своем счету 27,8 балла в этом сезоне.

Если Украина не сможет подняться выше 16-го места, это приведет к потере второй команды в Лиге Чемпионов. Кроме того, групповой этап еврокубков станет не гарантирован ни одному украинскому клубу. Остается надежда на Шахтер, чтобы подняться в таблице, но горнякам будет очень сложно что-то изменить.





Результаты матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

"Ланс" 2:1 "Севилья";

"ПСВ" 1:1 "Арсенал";

"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

"Наполи" 2:0 "Брага";

"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

"РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";

"Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";

"Антверпен" 3:2 "Барселона";

"Атлетико" 2:0 "Лацио";

"Боруссия" 1:1 "ПСЖ";

"Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";

"Порту" 5:3 "Шахтер";

"Селтик" 2:1 "Фейеноорд".

Результаты всех матчей 6-го тура группового этапа Лиги конференций

"Абердин" 2:0 "Айнтрахт Франкфурт";

"Генк" 2:0 "Чукаречки";

"Зринские" 1:1 "Астон Вилла";

"Легия" 2:0 "АЗ Алкмар";

Лудогорец” 1:0 “Норшеланн”;

"ПАОК" 4:2 "ИК";

"Фенербахче" 4:0 "Спартак Трнава";

"Ференцварош" 1:1 "Фиорентина";

"Брюгге" 3:1 "Будет/Глимт";

"Виктория Пльзень" 3:0 ФК "Астана";

"Динамо Загреб" 3:0 "Баллкани";

"Заря" 4:0 "Брейдаблик";

"Лилль" 3:0 "Клаксвик";

"Лугано" 0:2 Бешикташ;

"Маккаби Тель-Авив" 3:1 "Гент";

"Слован Братислава" 1:2 "Олимпия Любляна";

Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ , читайте в материале "Комментариев".



