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Сын президента Сербии подрался с фанатами на Евро-2024: его задержали правоохранители

Сербы возмущены из-за действий сына президента Сербии, который приехал в Германию в сопровождении специальной охраны и вступил в стычку с болельщиками.

сегодня, 14:10
Автор:
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Slava Kot
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16 июня состоялся футбольный поединок между сборными Сербии и Англии, завершившийся победой последних со счетом 0:1. Однако для большинства поклонников футбола, приехавших на Евро-2024 в Германию, этот день запомнился массовыми драками между сербскими и английскими болельщиками, в одной из которых принял участие сын президента Сербии Александара Вучича Данил.

Сын президента Сербии подрался с фанатами на Евро-2024: его задержали правоохранители

Сын президента Сербии подрался с болельщиками на Евро-2024

Перед началом Чемпионата Европы по футболу западные СМИ сообщали, что сербские болельщики планируют разные акции на турнире, в том числе с нападениями на фанатов команд, с которыми будет играть сборная Сербии.

Несмотря на усиление и увеличение полицейских патрулей, сербские фанаты начали ловлю английских болельщиков еще за день до матча, а видео с этим распространилось в сети. Однако пик столкновений произошел в день футбольного поединка.

В частности, немецкие СМИ сообщили, что в одном из баров Гельзенкирхена 15 английских хулиганов, к которым присоединились 10 албанских, решили отомстить за предыдущие нападения и атаковали сербов в одном из баров. По прибытии на место 200 полицейских стычку удалось прекратить.

Сын президента Сербии подрался с фанатами на Евро-2024: его задержали правоохранители - фото 2

Сын президента Сербии Данил Вучич в Германии

Среди задержанных оказался прибывший с охраной в Германию 26-летний сын президента Сербии Данил Вучич. Сербы в соцсетях выразили возмущение и заявили, что если бы "за его спиной не стоял отряд частной армии его отца", Данил Вучич не пошел сражаться с другими болельщиками.

Данил Вучич не в первый раз попадает в футбольные скандалы. В прошлом году он устроил провокацию в Косово, поехав на его территорию в футболке с надписью "Сдаваться не вариант", призывающей сербов не воспринимать независимость Косово.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сербии Александр Вучич прогнозирует новую войну в Европе.

Также "Комментарии" писали о шансах сборной Украины на победу на Евро-2024.



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Источник: https://ua.tribuna.com/uk/football/blogs/3109080-syn-prezidenta-serbii-polez-dratsya-s-anglichanami-na-evro2024/?utm_source=telegram&utm_medium=worldfoot&utm_author=koz
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