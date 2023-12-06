Сыграет ли Мудрик: стартовые составы на матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси"

Сегодня в рамках 15 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" будет принимать лондонский "Челси". Стали известны стартовые составы на матч. Сыграет ли в основе синих Михаил Мудрик читайте в материале Комментариев.



Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Состав "МЮ": Амрабат, Антони, Гарначо, Гейлунд, Далот, Линдельоф, Магуайр, Мактоминей, Онана (В), Фернандеш.

Состав "Челси": Тьяго Силва, Джексон, Дисаси, Кайседо, Колвилл, Кукурелья, Мудрик, Палмер, Санчес (В), Стерлинг, Фернандес.

Где будут транслировать матч

Игру Манчестер Юнайтед – Челси можно посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 22:15.

Все матчи 15 тура АПЛ

5 декабря, вторник

21:30 "Вулвергемтпон" 1:0 "Бернли"

22:15 "Лутон" 3:4 "Арсенал"

6 декабря, среда

21:30 "Брайтон" — "Брентфорд"

21:30 "Кристалл Пелес" — "Борнмут"

21:30 "Фулгем" — "Ноттингем"

21:30 "Шеффилд" — "Ливерпуль"

22:15 "Астон Вилла" — "Манчестер Сити"

22:15 "Манчестер Юнайтед" — "Челси"

7 декабря, четверг

21:30. "Эвертон" — "Ньюкасл"

22:15. "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"

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