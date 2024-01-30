Судаков продлил контракт с "Шахтером": какова сумма отступных

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Куров Артем
Донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды. Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Судаков забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
Читайте также, что вчера во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.
Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.
Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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