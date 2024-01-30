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Судаков продлил контракт с "Шахтером": какова сумма отступных

Новый контракт Судакова с "Шахтером" рассчитан до июня 2029 года

30 января 2024, 22:39
Автор:
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Куров Артем
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Донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды. Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Судаков продлил контракт с "Шахтером": какова сумма отступных

Судаков забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"

Георгий Судаков договорился о новом долгосрочном соглашении с донецким "Шахтером"! Соглашение достигнуто. Новое соглашение будет действовать до июня 2029 года. Она будет включать положения о праве выкупа на сумму более 100 миллионов евро. Судаков один из тех, на кого стоит обратить внимание летом, этот талант в списке многих клубов, – говорится в сообщении.

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Источник: https://x.com/FabrizioRomano/status/1752389340125102217?s=20
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