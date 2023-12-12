Стартовые составы на матч "ПСВ" и "Арсенала": сыграет ли Зинченко

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Куров Артем
Сегодня пройдут матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одном из матчей встретятся "ПСВ" и "Арсенал" Зинченко. Стали известны стартовые составы команд.
Арсенал праздует гол. Фото прес-служба клуба
Состав "ПСВ": Бакайоко, Саибари, Бенитес (В), Ван Анхолт, Вертессен, Мауро Жуниор, Обиспо, Пепи, Рамаллю (К), Тезе, Тильман.
Состав "Арсенала": Габриэл, Гаверц, Эльнени, Жоржиньо, Кивер, Нелсон, Ремсдейл, Салиба, Седрик, Троссард.
На каких каналах будут транслировать матч
Матч ПСВ – Арсенал можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.
12 декабря, вторник
"Ланс" — "Севилья" 19:45;
"ПСВ" — "Арсенал" 19:45;
"Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;
"Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;
"Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;
"Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;
"Наполи" — "Брага" 22:00;
"Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.
13 декабря, среда
"РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;
"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;
"Антверпен" — "Барселона" 22:00;
"Атлетико" — "Лацио" 22:00;
"Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;
"Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;
"Порту" — "Шахтер" 22:00;
"Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.
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