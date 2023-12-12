Стартовые составы на матч "ПСВ" и "Арсенала": сыграет ли Зинченко

Сегодня пройдут матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одном из матчей встретятся "ПСВ" и "Арсенал" Зинченко. Стали известны стартовые составы команд.



Арсенал праздует гол. Фото прес-служба клуба

Состав "ПСВ": Бакайоко, Саибари, Бенитес (В), Ван Анхолт, Вертессен, Мауро Жуниор, Обиспо, Пепи, Рамаллю (К), Тезе, Тильман.

Состав "Арсенала": Габриэл, Гаверц, Эльнени, Жоржиньо, Кивер, Нелсон, Ремсдейл, Салиба, Седрик, Троссард.

На каких каналах будут транслировать матч

Матч ПСВ – Арсенал можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

Все матчи 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

"Ланс" — "Севилья" 19:45;

"ПСВ" — "Арсенал" 19:45;

"Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;

"Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;

"Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;

"Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;

"Наполи" — "Брага" 22:00;

"Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.

13 декабря, среда

"РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;

"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;

"Антверпен" — "Барселона" 22:00;

"Атлетико" — "Лацио" 22:00;

"Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;

"Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;

"Порту" — "Шахтер" 22:00;

"Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.



