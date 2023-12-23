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Стартовые составы на матч "Ноттингема" против "Борнмута": в основе ли Забарный

Илья Забарный сыграл в каждом матче АПЛ в этом сезоне за "Борнмут" без замен

сегодня, 16:36
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в матче 18 тура английской Премьер-лиги встретятся "Ноттингем" и "Борнмут". За "вишен" играет Илья Забарный. Выйдет ли украинец в основе, читайте в материале "Комментариев".

Стартовые составы на матч "Ноттингема" против "Борнмута": в основе ли Забарный

Забарный во время матча. Фото с открытых источников

Стартовые составы команд

Стартовые составы на матч ”Ноттингема” против ”Борнмута”: в основе ли Забарный - фото 2

Где посмотреть матч

Игру "Ноттингема" против "Борнмута" можно будет посмотреть на платформах Megogo или Setanta Sports, при условии если у вас есть подписки. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Все матчи 18 тура английской Премьер-лиги

21 декабря, четверг

  • 22:00. "Кристалл Пелес" 1:1 "Брайтон"

22 декабря, пятница

  • 22:00. "Астон Вилла" 1:1 "Шеффилд"

23 декабря, суббота

  • 14:30. "Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед"

  • 17:00. "Лутон" – "Ньюкасл"

  • "Манчестер Сити" — "Брентфорд" (перенесен)

  • 17:00. "Ноттингем" — "Борнмут"

  • 17:00. "Тоттенхэм" — "Эвертон"

  • 17:00. "Фулгэм" — "Бернли"

  • 19:30. "Ливерпуль" — "Арсенал"

24 декабря, воскресенье

  • 15:00. "Вулвергемптон" — "Челси"

Турнирная таблица АПЛ перед 18 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Арсенал" Зинченко, который имеет 39 очков. Далее следует "Ливерпуль" с 38 очками, так же и у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 22 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 12-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 14 и 16 позициях соответственно.

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Источник: https://www.flashscore.ua/match/Wd45xZC3/#/match-summary/lineups
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