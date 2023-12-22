Стартовые составы на матч "Эмполи" против "Лацио": сыграет ли Коваленко

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Куров Артем
Сегодня начнется 17 тур итальянской Серии А матчем "Эмполи" — "Лацио". Где смотреть матч с участием украинца, читайте в материале "Комментариев".
Коваленко во время матча. Фото с открытых источников
Игру "Эмполи" — "Лацио" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 3", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 19:30 по киевскому времени.
22.12.2023 19:30 "Эмполи" — Лацио"
22.12.2023 19:30 "Сассуоло — "Дженоа"
22.12.2023 21:45 "Монца" — "Фиорентина"
22.12.2023 21:45 "Солернитана" — "Милан"
23.12.2023 13:30 "Фрозиноне" — "Ювентус"
23.12.2023 16:00 "Болонья" — "Аталанта"
23.12.2023 16:00 "Торино" — "Удинезе"
23.12.2023 19:00 "Верона" — "Кальяри"
23.12.2023 19:00 "Интер" — "Лечче"
23.12.2023 21:45 "Рома" — "Наполи"
Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 41 очко. С отставанием в 5 очков от лидера на втором месте размещался туринский "Ювентус". Следом за ним следует "Милан" с 32 зачетными баллами. Зону Лиги чемпионов неожиданно замыкает "Болонья", имеющая 28 очков. Претенденты на вылет: "Эмполи" Коваленко (18 место, 12 очков), "Верона" (19 место 11 очков), "Салернитана" (20 место, 8 очков).
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