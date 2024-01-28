Стартовые составы на матч "Дженоа" - "Лечче": сыграет ли Малиновский

Сегодня в рамках 22 тура итальянской Серии А "Дженоа" Руслана Малиновского дома будет принимать "Лечче". Стали известны стартовые составы команд на эту игру, передают "Комментарии".

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников





Где посмотреть матч

Игру "Дженоа" — "Лечче" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 13:30 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 22 тура итальянской Серии А

26 января, пятница

21:45 "Кальяри" — "Торино" 1:2

27 января, суббота

16:00 "Аталанта" — "Удинезе" 2:0

19:00 "Ювентус" — "Эмполи" 1:1

21:45 "Милан" — "Болонья" 2:2

28 января, воскресенье

13:30 "Дженоа" — "Лечче"

16:00 "Верона" — "Фрозиноне"

16:00 "Монца" — "Сассуоло"

19:00 "Лацио" — "Наполи"

21:45 "Фиорентина" — "Интер"

29 января, понедельник

21:45 "Солернитана" — "Рома"

Турнирная таблица Серии А перед 22 туром

Лидирует в турнирной таблице "Ювентус", который имеет 52 очка. С отставанием в 1 балл и матчем в запасе от "старой синьоры" на втором месте располагался миланский "Интер". Следом за ним следует "Милан" с 45 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Фиорентина", которая имеет 34 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 17 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 16 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).

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