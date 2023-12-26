Стартовые составы на матч "Борнмут" - "Фулгэм": сыграет ли Забарный

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Куров Артем
Сегодня в 19 туре английской Премьер-лиги сыграют "Борнмут" и "Фулгэм". "Вишни" не проиграют уже шесть матчей подряд в АПЛ. Стали известны стартовые составы, передают "Комментарии".
Забарный во время матча. Фото с открытых источников
Игру Борнмут – Фулгэм можно будет посмотреть на платформах Megogo или Setanta Sports, при условии если у вас есть подписки. Начало матча завтра в 17:00 по киевскому времени.
Вторник, 26 декабря
14:30 "Ньюкасл" – "Ноттингем"
17:00 "Борнмут" – "Фулгэм"
17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Лутон"
19:30 "Бернли" – "Ливерпуль"
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла"
Среда, 27 декабря
21:30 "Брентфорд" – "Вулвергемптон"
21:30 "Челси" – "Кристалл Пелас"
22:15 "Эвертон" – "Манчестер Сити"
Четверг, 28 декабря
21:30 "Брайтон" – "Тоттенхэм"
22:15 "Арсенал" – "Вест Гемм"
В турнирной таблице АПЛ лидирует "Арсенал" Зинченко, который имеет 40 очков. Далее следует "Ливерпуль" с 39 очками, так же и у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 22 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 16 позициях соответственно.
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