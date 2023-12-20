Стартовые составы на матч "Барселоны" против "Альмерии": кого выставил Хави

Сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Барселона" и "Альмерия", которая в этом сезоне набрала всего 5 очков. Это хороший шанс для команды Хави прервать свою трехматчевую серию без побед. Стали известны стартовые составы команд на этот матч, передают "Комментарии".



Футболисты Барселоны перед матчем. Фото с открытых источников

Стартовые составы команд





Где посмотреть матч

Игру "Барселона" — "Альмерия" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

Все матчи 18 тура испанской Ла Лиги

Вторник, 19 декабря

"Райо Вальекано" — "Валенсия" — 0:1

"Атлетико" – "Хетафе" – 3:3

"Гранада" — "Севилья" — 0:3

Среда, 20 декабря

20:00 "Барселона" – "Альмерия"

22:30 "Атлетик" Бильбао — "Лас-Пальмас"

22:30 "Вильярреал" – "Сельта"

Четверг, 21 декабря

20:00 "Бетис" — "Жирона"

20:00 "Кадис" — "Реал Сосьедад"

22:30 "Мальорка" — "Осасуна"

22:30 "Алавес" – "Реал" Мадрид

Ситуация в турнирной таблице

"Жирона" лидер Ла Лиги и имеет 44 набранных балла после 17 туров. Мадридский "Реал" занимает второе место. В активе "сливочных" 42 набранных очка. "Атлетико" занимает третье место. В активе "матрасников" 35 очков. Такое же количество баллов у "Барселоны", которая идет четвертой

Претенденты на вылет: "Сельта" (18 место, 13 очков), Гранада (19 место, 8 очков), Альмерия (20 место, 5 очка).

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