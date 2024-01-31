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Стартовые составы на матч "Атлетико" - "Райо Вальекано"

"Атлетико" идет на третьей позиции в Ла Лиге, а "Райо Вальекано" 13-й

31 января 2024, 21:22
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Куров Артем
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Завтра в испанской Ла Лиге пройдут два перенесенных матча через участие четырех команд в Суперкубке Испании. В одном из них "Атлетико" будет принимать на своем поле "Райо Вальекано". Стали известны стартовые составы команд на этот матч, передают "Комментарии".

Стартовые составы на матч "Атлетико" - "Райо Вальекано"

Игроки Атлетико. Фото прес-служба клуба

Стартовые составы на матч ”Атлетико” - ”Райо Вальекано” - фото 2

Где посмотреть матч

Игру "Атлетико" — "Райо Вальекано" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 22:00 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 22 тура испанской Ла Лиги

26 января, пятница

  • 22:00. "Альмерия" – "Алавес" 0:3

27 января, суббота

  • 15:00. "Реал Сосьедад" – "Райо Вальекано" 0:0

  • 17:15. "Лас-Пальмас" – "Реал" Мадрид 1:2

  • 19:30. "Барселона" — "Вильярреал" 3:5

  • 22:00. "Мальорка" — "Бетис" 0:1

28 января, воскресенье

  • 15:00. "Сельта" – "Жирона" 0:1

  • 17:15. "Кадис" — "Атлетик" 0:0

  • 19:30. "Севилья" — "Осасуна" 1:1

  • 22:00. "Атлетико" – "Валенсия" 2:0

29 января, понедельник

  • 22:00 "Хетафе" — "Гранада" 2:0

Турнирная таблица после 22 туров

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский "Жирона" Довбика и Цыганкова, которая имеет 55 очков. На один балл меньше, но есть игра в запасе у мадридского "Реала" с Луниным. Третьим идет "Атлетико", у которого 44 очка. Топ-4 замыкает "Барселона", у которой также 44 балла. "Валенсия" Яремчука идет на восьмом месте с 32 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (16 очков), Гранада (11 очков) и Альмерия (6 очков).

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://www.flashscore.ua/match/C6EjBwei/#/match-summary/match-summary
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