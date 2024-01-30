Стартовые составы на матч АПЛ "Фулхэм" - "Эвертон": выйдет ли с первых минут Миколенко

Сегодня начинается 22 тур АПЛ сразу пятью матчами. В одном из них "Эвертон" Виталия Миколенко будет играть на выезде против "Фулхэма". Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

Миколенко во время матча. Фото с открытых источников





Где посмотреть матч

Игру между Фулхэм – Эвертон можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 22 тура английской Премьер-лиги

Вторник, 30 января

21:30 "Ноттингем" — "Арсенал"

21:45 "Фулхэм" – "Эвертон"

21:45 "Лутон" – "Брайтон"

22:00 "Кристалл Пелас" — "Шеффилд Юнайтед"

22:15 "Астон Вилла" — "Ньюкасл"

Среда, 31 января

21:30 "Тоттенхэм" – "Брентфорд"

21:30 "Манчестер Сити" – "Бернли"

22:15 "Ливерпуль" — "Челси"

Четверг, 1 февраля

21:30 "Вест Хэм" — "Борнмут"

22:15 "Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед"

Турнирная таблица АПЛ перед 22 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 48 очков. Далее следует "Манчестер Сити", который имеет матч в запасе и 43 очка, так же как и у "Арсенала", который идет третьим и замыкающей топ-4 "Астон Виллы". "Челси" Михаила Мудрика расположилось на 9 позиции и имеет 31 зачетный балл. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 17 позициях соответственно.

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