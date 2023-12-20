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Стало известно сколько пропустит Виктор Цыганков из-за травмы

Цыганко также пропустил предыдущий матч с "Алавесом"

сегодня, 20:57
Автор:
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Куров Артем
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Завтра "Жирона" проведет матч 18 тура Ла Лиги в гостях против "Бетиса". В заявке на этот матч нет Виктора Цыганкова, который пропустит его из-за травмы. Стало известно на какой срок выбыл украинец, сообщает пресс-служба "Жироны".

Стало известно сколько пропустит Виктор Цыганков из-за травмы

Цыганков празднует гол. Фото прес-служба Жироны

Виктор Цыганков продолжает ощущать дискомфорт, но думаю, что он будет в порядке и вернется после Рождества.

Борха Гарсия постепенно поправляется, хотя еще не тренируется с командой. Возвращение Янхеля Эрреры также ожидается после перерыва, а остальные игроки все еще восстанавливаются, — сказал главный тренер "Жироны" Мичел во время пресс-конференции.

Все матчи 18 тура испанской Ла Лиги

Вторник, 19 декабря

  • "Райо Вальекано" — "Валенсия" — 0:1

  • "Атлетико" – "Хетафе" – 3:3

  • "Гранада" — "Севилья" — 0:3

Среда, 20 декабря

  • 20:00 "Барселона" – "Альмерия"

  • 22:30 "Атлетик" Бильбао — "Лас-Пальмас"

  • 22:30 "Вильярреал" – "Сельта"

Четверг, 21 декабря

  • 20:00 "Бетис" — "Жирона"

  • 20:00 "Кадис" — "Реал Сосьедад"

  • 22:30 "Мальорка" — "Осасуна"

  • 22:30 "Алавес" – "Реал" Мадрид

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Напомним, что форвард "Жироны" Артем Довбик, недавно отличившийся дублем в ворота "Алавеса" вписал свое имя в историю Ла Лиги. Украинец забил свой 9 и 10 гол в чемпионате Испании за 16 игр. Скорее его это делали лишь 7 игроков, сообщает портал Opta.




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Источник: https://x.com/GironaFC/status/1737446548945170717?s=20
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