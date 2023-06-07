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Стало известно, кто стал главным тренером сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу подписал контракт на три года

сегодня, 18:43
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Автор:

Константин Куликов

Главным тренером сборной Украины по футболу стал Сергей Ребров. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Стало известно, кто стал главным тренером сборной Украины по футболу

Первые слова Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины

"Официально. Сергей Ребров — главный тренер сборной Украины! Поздравляем Легенду! Желаем удачи!" – написала пресс-служба ассоциации в Facebook.


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Как сообщается на сайте УАФ, представление нового тренера состоялось в столичном Доме футбола.

"Я доволен тем, что вернулся в Украину и буду работать на наше государство", – сказал Ребров.

Он подписал контракт на три года.

Ребров родился 3 июня 1974 года в Горловке Донецкой области. За свою футбольную карьеру он провел в национальной сборной 75 матчей, забив 15 голов. Тренерскую карьеру Ребров начал в киевском "Динамо": сначала работал ассистентом Юрия Семина и Олега Блохина, а в 2014 году стал главным тренером команды. При его тренерстве клуб выиграл два титула чемпиона Украины, два Кубка Украины и Суперкубок. В 2010-2011 годах Ребров являлся ассистентом тренера национальной сборной Украины. В 2017 году он возглавил "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, в котором проработал год. Далее в течение трех лет тренировал венгерский клуб "Ференцварош". Последним его местом работы стал клуб Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Айн", который Ребров возглавлял в течение двух лет.

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