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Стадион клуба УПЛ попал в топ самых маленьких в Европе

Самый маленький стадион высших дивизионов в Европе вмещает немногим более тысячи зрителей

сегодня, 15:32
Автор:
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Куров Артем
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Портал Transfermarkt выпустил топ самых маленьких стадионов клубов Европы, играющих в высших дивизионах своих стран. Среди этого рейтинга оказалась и домашняя арена клуба украинской Премьер-лиги, передают "Комментарии".

Стадион клуба УПЛ попал в топ самых маленьких в Европе

Стадион ФК "Минай". Фото с открытых источников

В список самых маленьких стадионов клубов Европы, которые играют в высших дивизионах, попала арена футбольного клуба Минай. Она вмещает всего 2 тысячи болельщиков.


10 самых маленьких стадионов Европы

10 место – ФК "Волунтари". Румынская Суперлига. Ангел Иорданеску. Вместимость: 4 518

9 место – "Эксельсиор" Роттердам. Эредивиз. Вудштейн. Вместимость: 4400

8 место – "Радомяк". ПКО Экстракласса (Польша). Стадион Мосир. Вместимость: 4 066

7 место – "Маккаби" Бней-Райна. Премьер-лига Израиля. Грин Стедиум. Емкость: 4000

6 место – ФК Кишварда. НБ 1 (Венгрия). Várkert. Вместимость: 2993

5 место – "Пендикспор". Турецкая Суперлига. Pendik Stadi. Вместимость: 2500

4 место – "Минай". Украинская Премьер-лига. "Минай-Арена". Емкость: 2000

3 место – "Рудеш". Суперспорт ХФЛ (Хорватия). SC Rudes. Емкость: 2000

2 место – ЦСКА 1948. EFBET Лига (Болгария). Стадион Быстрица. Емкость: 2000

1 место – ФК Железничар Панчево. Суперлига Сербии. СК Младост Панчево. Вместимость: 1200

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Источник: https://www.transfermarkt.com/man-utd-first-of-13-british-clubs-in-top-50-the-highest-average-attendances-in-the-world/view/news/430419
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