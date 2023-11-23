Стадион клуба УПЛ попал в топ самых маленьких в Европе

Портал Transfermarkt выпустил топ самых маленьких стадионов клубов Европы, играющих в высших дивизионах своих стран. Среди этого рейтинга оказалась и домашняя арена клуба украинской Премьер-лиги, передают "Комментарии".



Стадион ФК "Минай". Фото с открытых источников

В список самых маленьких стадионов клубов Европы, которые играют в высших дивизионах, попала арена футбольного клуба Минай. Она вмещает всего 2 тысячи болельщиков.



10 самых маленьких стадионов Европы

10 место – ФК "Волунтари". Румынская Суперлига. Ангел Иорданеску. Вместимость: 4 518



9 место – "Эксельсиор" Роттердам. Эредивиз. Вудштейн. Вместимость: 4400



8 место – "Радомяк". ПКО Экстракласса (Польша). Стадион Мосир. Вместимость: 4 066



7 место – "Маккаби" Бней-Райна. Премьер-лига Израиля. Грин Стедиум. Емкость: 4000



6 место – ФК Кишварда. НБ 1 (Венгрия). Várkert. Вместимость: 2993



5 место – "Пендикспор". Турецкая Суперлига. Pendik Stadi. Вместимость: 2500



4 место – "Минай". Украинская Премьер-лига. "Минай-Арена". Емкость: 2000



3 место – "Рудеш". Суперспорт ХФЛ (Хорватия). SC Rudes. Емкость: 2000



2 место – ЦСКА 1948. EFBET Лига (Болгария). Стадион Быстрица. Емкость: 2000



1 место – ФК Железничар Панчево. Суперлига Сербии. СК Младост Панчево. Вместимость: 1200



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