Смешал футбол с политикой: у Металлиста-1925 возник конфликт из-за заявлений одного из руководителей

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Станислав Молчанов
11 июня "Металлист-1925" сообщил общественности, что официальные заявления от имени клуба могут давать лишь генеральный директор Ярослав Вдовенко и исполнительный директор Андрей Неделин.
Сергей Стороженко - фото из открытых источников
Причиной такого решения у руководства харьковского клуба стали заявления главы наблюдательного совета Сергея Стороженко, которые он сделал в интервью одному из украинских ресурсов. Об этом сообщает источник ProSport, пишет Meta Ratings.
Стороженко смешал футбольные дела с политикой, объясняет ресурс.
Напомним, что по итогам сезона "Металлист-1925" добился повышения в УПЛ.
Ранее стало известно, что у второлиговой "Перемоги" будет новый тренер.
Также Олег Шелаев высказался по поводу перспектив сборной Украины на Евро-2020.
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