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Смешал футбол с политикой: у Металлиста-1925 возник конфликт из-за заявлений одного из руководителей

Речь идет о высказываниях главы наблюдательного совета Сергея Стороженко

сегодня, 13:24
Автор:

Станислав Молчанов

11 июня "Металлист-1925" сообщил общественности, что официальные заявления от имени клуба могут давать лишь генеральный директор Ярослав Вдовенко и исполнительный директор Андрей Неделин.

Смешал футбол с политикой: у Металлиста-1925 возник конфликт из-за заявлений одного из руководителей

Сергей Стороженко - фото из открытых источников

Причиной такого решения у руководства харьковского клуба стали заявления главы наблюдательного совета Сергея Стороженко, которые он сделал в интервью одному из украинских ресурсов. Об этом сообщает источник ProSport, пишет Meta Ratings.

Стороженко смешал футбольные дела с политикой, объясняет ресурс.

Напомним, что по итогам сезона "Металлист-1925" добился повышения в УПЛ.

Ранее стало известно, что у второлиговой "Перемоги" будет новый тренер. 

Также Олег Шелаев высказался по поводу перспектив сборной Украины на Евро-2020.


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Источник: https://meta-ratings.com.ua/news/u-novichka-upl-voznik-sereznyy-konflikt-iz-za-vyskazyvaniy-odnogo-iz-rukovoditeley-976554/
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