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Скончался бывший футболист украинской сборной

Сергей Ателькин вместе с донецким "Шахтером" в свое время стал чемпионом Украины и четырежды выигрывал Кубок Украины

сегодня, 11:44
Автор:

Виолетта Комаровская

Бывший игрок Украинской сборной по футболу Сергей Ателькин скончался в возрасте 48 лет. О том, что бывшего футболиста не стало, написал в Facebook гендиректор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин. 

Скончался бывший футболист украинской сборной

Сергей Ателькин. Фото: sport.fakty.ua

О смерти Ателькина стало известно сегодня утром, 1 октября. Из-за чего именно оборвалась жизнь известного футболиста, Палкин не уточнил, но оставил на своей странице трогательное прощальное сообщение. 

"Сегодня утром мы получили грустное известие о том, что не стало легендарного футболиста клуба "Шахтер" Сергея Ателькина. Это был харизматичный игрок с очень сильным характером. Он умел забивать важнейшие мячи. Именно таким мы запомним его на поле. А еще это невероятно светлый и добрый человек, который всегда был готов прийти на помощь. Таким он был по жизни", — написал Сергей Палкин. 

Долгое время Сергей Ателькин играл именно за "Шахтер". Вместе с донецким клубом он стал чемпионом Украины. А еще четырежды выигрывал Кубок Украины. Всего за горняков Ателькин сыграл 265 матчей и забил 82 гола. В свое время он также выступал за итальянский "Лечче", португальскую "Боавишту", украинские "Кремень" и "Метталург". В составе сборной Украины провел два матча.

Завершив карьеру футболиста, Сергей Ателькин вернулся в донецкий "Шахтер" и работал тренером-селекционером. 

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