Скончался бывший футболист украинской сборной

Язык
BTC/USD
10882.56
ETH/USD
367.60
LTC/USD
47.75
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.38
Виолетта Комаровская
Бывший игрок Украинской сборной по футболу Сергей Ателькин скончался в возрасте 48 лет. О том, что бывшего футболиста не стало, написал в Facebook гендиректор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин.
Сергей Ателькин. Фото: sport.fakty.ua
О смерти Ателькина стало известно сегодня утром, 1 октября. Из-за чего именно оборвалась жизнь известного футболиста, Палкин не уточнил, но оставил на своей странице трогательное прощальное сообщение.
Долгое время Сергей Ателькин играл именно за "Шахтер". Вместе с донецким клубом он стал чемпионом Украины. А еще четырежды выигрывал Кубок Украины. Всего за горняков Ателькин сыграл 265 матчей и забил 82 гола. В свое время он также выступал за итальянский "Лечче", португальскую "Боавишту", украинские "Кремень" и "Метталург". В составе сборной Украины провел два матча.
Завершив карьеру футболиста, Сергей Ателькин вернулся в донецкий "Шахтер" и работал тренером-селекционером.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве трагически погибла работница посольства США в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости