Сколько зарабатывают наиболее оплачиваемые футболисты: топовая пятерка

Бесспорным лидером рейтинга продолжает оставаться аргентинский "король футбола" Лионель Месси с заработком в 135 миллионов долларов. Он был одной из четырех звезд в списке Forbes 2025 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, заработавших по меньшей мере 75 миллионов долларов вне поля, а среди известных брендов, которые выстроились в очередь, чтобы сотрудничать с футболистом такие – Adidas, Lay's и Mastercard.

Лионель Месси. Фото: из открытых источников

Лео трансформировал бизнес клуба, увеличив оценку стоимости клуба до 1,2 миллиарда долларов, что является вторым лучшим показателем в MLS. Но его будущее в Южной Флориде было туманным, поскольку его контракт истекает в конце 2025 года.

На второй позиции Килиан Мбаппе с 90 миллионами долларов. Перебравшись в Мадрид в "Реале", Килиан всколыхнул не только спортивный мир, но и весь бизнес. В этом сезоне он забил 42 гола во всех матчах, но "галактикос" провалил год, проиграв титул чемпиона Ла Лиги сопернику "Барселоне" и выбыв из Лиги чемпионов УЕФА в четвертьфинале против "Арсенала".

Мбаппе стал лицом многих рекламных кампаний и порадует публику своей игрой на полях США. Интересно будет понаблюдать за ним, особенно на фоне того, что ЛЧ выиграл его эксклуб ПСЖ.

"Бронза" в рейтинге заработков футболистов у Эрлинга Голанда – 62 миллиона долларов.

Впервые норвежец не стал самым лучшим бомбардиром в АПЛ. Вообще его сезон по "Сити" не задался. Команду Пепа Гвардиолы очень штормило, поэтому они уезжают в Америку, чтобы реабилитироваться. В январе 24-летний норвежец подписал самый длинный контракт в истории АПЛ – девятилетняя пролонгация, которая связывает его с "горожанами" до 2034 года, превосходит девятилетнее соглашение, которое Коул Палмер подписал с "Челси" в прошлом году.

Вне поля Эрлинг сотрудничает с Nike, Clear и Beats by Dre и другими известными брендами.

На четвертой позиции – Винисиус Жуниор. Он "намолотил" 55 миллионов долларов.

Топовый футболист ФИФА в этом сезоне забил более 20 голов уже четвертый сезон. Его популярность в Южной Америке просто зашкаливает. И пусть сериал на Netflix при его участии оказался не столь успешным, как ожидалось, он все равно остается одним из самых оплачиваемых бразильцев мира.

Его портфолио рекламы теперь включает в себя такие бренды, как Gatorade, Pepsi и Tourism for Dubai. Возможно, этот список пополнится, если Винни выиграет с "Реалом" Клубного ЧМ.

Закрывает топовую пятерку Гарри Кейн – 39 миллионов долларов. Переход английского нападающего в Баварию стал шоком для многих фанов. Кейн наконец-то получил значимый трофей, а значит улучшил свое финансовое положение. Вне поля он является лицом футбольного дивизиона Skechers. Теперь у англичанина будет все, чтобы пополнить коллекцию титулов не только Audi Cup, но и первым обновленным розыгрышем Клубного ЧМ.

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