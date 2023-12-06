"Шеффилд Юнайтед" - "Ливерпуль": стартовые составы команд

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Куров Артем
Сегодня в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги последняя команда турнирной таблицы "Шеффилд Юнайтед" будет принимать "Ливерпуль". Пока подопечные Юргена Клоппа идут на второй позиции в АПЛ. Ставшие известны стартовые составы команд передают "Комментарии".
Ливерпуль перед матчем. Фото с открытых источников
Состав "Шеффилд Юнайтед": Винни Соуза, Арчер, Ахмедходжич (К), Богл, Брукс, Макети, Осула, Робинсон, Трасти, Фодерингем (В), Хаммер.
Состав Ливерпуля: Александр-Арнольд, Ван Дейк (К), Гакпо, Гомес, Диас, Эндо, Келлехер (В), Конате, Макаллистер, Салах, Собослай.
Игру "Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль" можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 21:30.
5 декабря, вторник
21:30 "Вулвергемтпон" 1:0 "Бернли"
22:15 "Лутон" 3:4 "Арсенал"
6 декабря, среда
21:30 "Брайтон" — "Брентфорд"
21:30 "Кристалл Пелес" — "Борнмут"
21:30 "Фулгем" — "Ноттингем"
21:30 "Шеффилд" — "Ливерпуль"
22:15 "Астон Вилла" — "Манчестер Сити"
22:15 "Манчестер Юнайтед" — "Челси"
7 декабря, четверг
21:30. "Эвертон" — "Ньюкасл"
22:15. "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"
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