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"Шахтер" – "Верес": где смотреть матч УПЛ

В матче первого круга "Шахтер" и "Верес" сыграли вничью

сегодня, 13:20
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня на Арене Львов донецкий Шахтер будет принимать Верес в 17 туре украинской Премьер-лиги. После этого команды уйдут на зимнюю паузу. Где смотреть последний матч "Шахтера" в этом году читайте в материале "Комментариев".

"Шахтер" – "Верес": где смотреть матч УПЛ

Матч Шахтер - Верес. Фото прес-служба ФК Шахтер

Где смотреть матч

Игру "Шахтер" — "Верес" можно будет посмотреть на таких сервисах как: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV. Начало матча запланировано на 15:00. В матче первого круга в августе команды сильнее не обнаружили и сыграли вничью 1:1.


Все матчи 15 тура в украинской Премьер-лиге

8 декабря, пятница

  • 15:00 "Полесье" — "Днепр-1", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

  • 17:00 "Шахтер" — "Верес", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

9 декабря, суббота

  • 15:00 "Кривбасс" — "Заря" YouTube-канал ФК "Кривбасс"

10 декабря, воскресенье

  • 13:00 "Ворскла" — "Рух", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

  • 15:00 "Черноморец" — "Колос", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

11 декабря, понедельник

  • 14:00 "Металлист 1925" — "Александрия", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

  • 15:00 "Динамо" — "Оболонь", 2+2.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.




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Источник: https://upl.ua/ua/report/view/12851
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