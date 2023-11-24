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"Шахтер" – "Полесье": стартовые составы на центральный матч тура УПЛ

"Шахтер" в последнем матче УПЛ уступил "Днепру-1"

сегодня, 18:22
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в украинской Премьер-лиге состоится матч команд, претендующих на чемпионство в текущем сезоне. "Шахтер" будет принимать новичка УПЛ "Полесье". Стали известны стартовые составы на этот матч сообщают "Комментарии".

"Шахтер" – "Полесье": стартовые составы на центральный матч тура УПЛ

Шахтер перед матчем с Днепром-1. Фото прес-служба Шахтера

Стартовые составы на матч "Шахтер" — "Полесье"

"Шахтер": Азаров, Бондарь, Зубков, Конопля, Криськив, Матвиенко, Невертон, Потрошитель (В), Сикан, Степаненко (К), Судаков.


Тренер: Марино Пушич

Полесье: Бойко (В), Будковский, Грицук (К), Казак, Крушинский, Макуана, Танковский, Чоботенко, Шабанов, Шаповал.

Тренер: Юрий Калитвинцев

”Шахтер” – ”Полесье”: стартовые составы на центральный матч тура УПЛ - фото 2
”Шахтер” – ”Полесье”: стартовые составы на центральный матч тура УПЛ - фото 3

Перед матчем

Центральный матч тура в УПЛ "Шахтер" — "Полесье" состоится на "Арене Львов". "Горняки" находятся на 4 позиции в чемпионате, но имеют два матча в запасе. В последнем матче донецкий клуб проиграл "Днепру-1" со счетом 1:3.

"Полесье" располагается на второй строчке в турнирной таблице. В последних семи матчах УПЛ команда не потерпела ни одного поражения одержав 5 побед и 2 раза сыграв вничью. Последний матч "Полесье" проводило против "Металлиста 1925", где победило 2:1.

Напомним, что в эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. В центральном матче "Манчестер Сити" будет принимать на "Этихад" "Ливерпуль". Анонс матчей тура, где и о котором их смотреть читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/895012968648453?ref=embed_post
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