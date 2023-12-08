"Шахтер" - "Верес": известны стартовые составы команд

Сегодня на Арене Львов донецкий Шахтер будет принимать Верес в 17 туре украинской Премьер-лиги. После этого команды уйдут на зимнюю паузу. Где смотреть последний матч "Шахтера" в этом году читайте в материале "Комментариев".



Матч Шахтер - Верес. Фото прес-служба ФК Шахтер

Состав "Шахтера": Азаров, Бондарь, Бондаренко, Гочолейшвили, Зубков, Криськив, Матвиенко, (К), Невертон, Потрошитель, Сикан, Судаков.

Состав "Верес": Балан, Гайдучик, Дахновский, Жулио Сезар, Курко, Кухарук, Кучеренко, Кучеров (К), Паст (В), Шарай, Шевченко.

Где смотреть матч

Игру "Шахтер" — "Верес" можно будет посмотреть на таких сервисах как: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV. Начало матча запланировано на 15:00. В матче первого круга в августе команды сильнее не обнаружили и сыграли вничью 1:1.

Все матчи 15 тура в украинской Премьер-лиге

8 декабря, пятница

15:00 "Полесье" — "Днепр-1", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

17:00 "Шахтер" — "Верес", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

9 декабря, суббота

15:00 "Кривбасс" — "Заря" YouTube-канал ФК "Кривбасс"

10 декабря, воскресенье

13:00 "Ворскла" — "Рух", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

15:00 "Черноморец" — "Колос", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

11 декабря, понедельник

14:00 "Металлист 1925" — "Александрия", Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

15:00 "Динамо" — "Оболонь", 2+2.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.



