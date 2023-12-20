Сборная Украины победила Польшу и вышла на Чемпионат мира 2024

Сборная Украины по футзалу сыграла решающий матч отбора на Чемпионат мира 2024 года. В соперниках была сборная Польши. В напряженном матче украинские футзалисты праздновали победу. Как проходил матч читайте в материале "Комментариев".



Сборная Украины по футзалу. Фото прес-служба АФУ

Разгром в первом тайме

После равного начала матча без особо опасных моментов сборная Украины приступила к делу. На 7, 9, 12 и 20 минутах украинские футзалисты забили четыре мяча. Отличились Абакшин, Шотурма и дважды Корсун. Польша затруднилась ответить ничем, поэтому на перерыв команды ушли по комфортному для Украины счету.

Напряженный второй тайм

Во втором тайме картина сильно изменилась. Поляки понеслись вперед отыгрываться и забили дважды на 27 и 30 минутах, дубль сделал Каневский. Игрокам сборной Украины было непросто под таким давлением, но на 32 минуте Семенченко сделал счет снова комфортным 5:2. За четыре минуты до финальной сирены сборная Польши сумела отыграть еще один мяч, но больше не смогла.

В итоге сборная Украины по футзалу выигрывает группу элитного раунда квалификации на ЧМ 2024 и получает прямую путевку на турнир. Сам Чемпионат мира будет проходить в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

Итоговая таблица группы B

Команда И В Н П РМ О 1 Украина 6 5 1 1 32-12 13 2 Польша 6 4 0 2 21-14 12 3 Сербия 6 2 2 2 13-17 8 4 Бельгия 6 0 1 5 12-35 1





Напомним, что форвард "Жироны" Артем Довбик, недавно отличившийся дублем в ворота "Алавеса" вписал свое имя в историю Ла Лиги. Украинец забил свой 9 и 10 гол в чемпионате Испании за 16 игр. Скорее его это делали лишь 7 игроков, сообщает портал Opta.



