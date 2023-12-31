Сборная Украины по футболу: итоги 2023 года

В 2023 году национальная сборная Украины провела восемь матчей по отбору на чемпионат Европы 2024 года. Также подопечные Сергея Реброва провели три товарищеских поединка. Итоги года читайте в материале "Комментариев" со ссылкой на УАФ.



Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Сборная начала отбор по матчу против Англии (0:2). В июне Украина сыграла товарищеский матч против Германии, завершившийся вничью (3:3). После этого подопечные Сергея Реброва одержали две победы над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). Затем последовала ничья с Англией (1:1), поражение от Италии (1:2) и снова победы над мальтийцами (3:1) и македонцами (2:0). В решающем матче сборной Украины потребовалась только победа над итальянцами, чтобы напрямую выйти на Евро, но в итоге матч закончился вничью 0:0.

Эти результаты позволили Украине занять третье место в группе, опередив Северную Македонию и Мальту, но уступив Англию и Италию. Поэтому в следующем году Украина снова попробует свои силы в плей-офф. Сначала наша сборная проведет матч с Боснией (21 марта в гостях у Зеницы), а затем 26 марта триумфатор нашей пары на собственном поле сыграет с победителем дуэли Израиль – Исландия за право выступать на Евро.

Все матчи сборной Украины в 2023 году

23 марта, 19.00. "Брентфорд" 2 – Украина – 0:2 (общительный матч)

26 марта, 19.00. Англия – Украина – 2:0

12 июня. 21:45. Германия – Украина – 3:3 (общительный матч)

16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина – 2:3

19 июня, 19:00. Украина – Мальта – 1:0

9 сентября, 19.00. Украина – Англия – 1:1

12 сентября, 21.45. Италия – Украина – 2:1

14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония – 2:0

17 октября, 21.45. Мальта – Украина – 1:3

16 ноября, 17:00. "Лехия" – Украина – 0:2 (общительный матч)

20 ноября, 21.45. Украина – Италия – 0:0

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