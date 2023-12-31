logo

BTC/USD

42824.19

ETH/USD

2315.85

LTC/USD

73.66

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Сборная Украины по футболу: итоги 2023 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Сборная Украины по футболу: итоги 2023 года

В марте следующего года Украина сыграет против Боснии в плей-офф Евро-2024

31 декабря 2023, 17:58
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

В 2023 году национальная сборная Украины провела восемь матчей по отбору на чемпионат Европы 2024 года. Также подопечные Сергея Реброва провели три товарищеских поединка. Итоги года читайте в материале "Комментариев" со ссылкой на УАФ.

Сборная Украины по футболу: итоги 2023 года

Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Сборная начала отбор по матчу против Англии (0:2). В июне Украина сыграла товарищеский матч против Германии, завершившийся вничью (3:3). После этого подопечные Сергея Реброва одержали две победы над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). Затем последовала ничья с Англией (1:1), поражение от Италии (1:2) и снова победы над мальтийцами (3:1) и македонцами (2:0). В решающем матче сборной Украины потребовалась только победа над итальянцами, чтобы напрямую выйти на Евро, но в итоге матч закончился вничью 0:0.

Эти результаты позволили Украине занять третье место в группе, опередив Северную Македонию и Мальту, но уступив Англию и Италию. Поэтому в следующем году Украина снова попробует свои силы в плей-офф. Сначала наша сборная проведет матч с Боснией (21 марта в гостях у Зеницы), а затем 26 марта триумфатор нашей пары на собственном поле сыграет с победителем дуэли Израиль – Исландия за право выступать на Евро.

Все матчи сборной Украины в 2023 году

  • 23 марта, 19.00. "Брентфорд" 2 – Украина – 0:2 (общительный матч)

  • 26 марта, 19.00. Англия – Украина – 2:0

  • 12 июня. 21:45. Германия – Украина – 3:3 (общительный матч)

  • 16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина – 2:3

  • 19 июня, 19:00. Украина – Мальта – 1:0

  • 9 сентября, 19.00. Украина – Англия – 1:1

  • 12 сентября, 21.45. Италия – Украина – 2:1

  • 14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония – 2:0

  • 17 октября, 21.45. Мальта – Украина – 1:3

  • 16 ноября, 17:00. "Лехия" – Украина – 0:2 (общительный матч)

  • 20 ноября, 21.45. Украина – Италия – 0:0

Читайте также, что игроки и тренеры сборной Украины поздравили страну с приближением Нового года и пожелали скорейшей Победы над агрессором и Миром. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uaf.ua/article/50330
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости