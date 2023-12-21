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С кем сыграет "Челси" Мудрика: жеребьевка полуфинала Кубка английской лиги

"Челси" прошел в полуфинал благодаря голу Михаила Мудрика

сегодня, 15:35
Автор:
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Куров Артем
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Вчера завершились матчи четвертьфинала Кубка английской лиги. В последней игре "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм". Стали известны пары на матчи полуфиналов.

С кем сыграет "Челси" Мудрика: жеребьевка полуфинала Кубка английской лиги

Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК Челси

Результаты жеребьевки 1/2 Кубка лиги

  • "Ливерпуль" — "Фулгэм"

  • "Мидлсбро" — "Челси"

Первые матчи полуфиналов пройдут во вторник 9 января следующего года, а ответные матчи 23 января.

Результаты 1/4 финала Кубка английской лиги

  • "Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;

  • "Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);

  • "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;

  • "Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);

Напомним, что форвард "Жироны" Артем Довбик, недавно отличившийся дублем в ворота "Алавеса" вписал свое имя в историю Ла Лиги. Украинец забил свой 9 и 10 гол в чемпионате Испании за 16 игр. Скорее его это делали лишь 7 игроков, сообщает портал Opta.

Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".

Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Алавес" и "Реал Мадрид", за который играет украинец Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил, кто будет основным голкипером на этот матч.




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Источник: https://www.efl.com/match-centre?
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