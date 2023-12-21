С кем сыграет "Челси" Мудрика: жеребьевка полуфинала Кубка английской лиги

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Вчера завершились матчи четвертьфинала Кубка английской лиги. В последней игре "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм". Стали известны пары на матчи полуфиналов.
Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК Челси
"Ливерпуль" — "Фулгэм"
"Мидлсбро" — "Челси"
Первые матчи полуфиналов пройдут во вторник 9 января следующего года, а ответные матчи 23 января.
"Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;
"Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);
"Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;
"Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);
Напомним, что форвард "Жироны" Артем Довбик, недавно отличившийся дублем в ворота "Алавеса" вписал свое имя в историю Ла Лиги. Украинец забил свой 9 и 10 гол в чемпионате Испании за 16 игр. Скорее его это делали лишь 7 игроков, сообщает портал Opta.
Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".
Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Алавес" и "Реал Мадрид", за который играет украинец Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил, кто будет основным голкипером на этот матч.
Обсуждения
Новости