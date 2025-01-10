Российская модель получила 6 месяцев за заявление об изнасиловании на футболиста

Российская модель и телеведущая Луиза Кремлева обвинила футболиста "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандеса в изнасиловании. Однако суд постановил, что заявление Кремлевой было клеветой и приговорил ее к 6 месяцам условно, а также наложил штраф на российскую модель.

Российская модель Луиза Кремлева. Фото: Instagram

Как сообщает El Confidencial, Луиза Кремлева в 2017 году подала в суд заявление на Тео Эрнандеса, который в то время являлся футболистом мадридского "Реала". Российская модель заявила, что французский футболист якобы изнасиловал ее в Porsche вблизи ночного клуба в Испании.

Однако суд обнаружил, что Кремлева дала ложные показания. В частности, полиция сразу по записям камер видеонаблюдения установила, что девушка самостоятельно села в машину к футболисту, где у них был половой акт. Также россиянка утверждала, что Эрнандес избил ее. На камерах было видно, что Кремлева действительно упала, однако она сама споткнулась. Кроме того, после этого она вернулась к футболисту в "дружеской" манере.





Российская модель Луиза Кремлева

Как следствие, суд в четверг объявил приговор и осудил российскую модель за клевету на футболиста Тео Эрнандеса. Луиза Кремлева получила условный срок на шесть месяцев и штраф в размере 1800 евро. Модель признала свою вину и согласилась с приговором, не подлежащим обжалованию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Европе погибла российская модель и телеведущая. Женщину во Франции сбил автомобиль на пешеходной дорожке.

Также "Комментарии" писали о том, как сэлфи на отдыхе убило популярную российскую блоггершу. Женщина упала с горы, когда пыталась сделать фотографию по телефону.