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Россия впервые с полномасштабного вторжения сыграет с европейской сборной: кто согласился на позорный матч

Национальная сборная Сербии по футболу согласилась провести позорный матч с Россией.

1 февраля 2024, 15:17
Автор:
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Slava Kot
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Федерация футбола России 31 января подтвердила, что сыграет товарищеский матч со сборной Сербии. Футбольный поединок состоится в Москве 21 марта. Это станет первый матч сборной России против соперника из Европы с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Россия впервые с полномасштабного вторжения сыграет с европейской сборной: кто согласился на позорный матч

Сборная России по футболу сыграет с Сербией Фото из открытых источников

После согласования организационных деталей футбольного матча, российская федерация сообщила о поединке против сборной Сербии. Новость также опубликовали в российских соцсетях и распространили подконтрольные Кремлю издания. Позорный матч Россия – Сербия состоится 21 марта на московском стадионе "Динамо".

Матч между двумя командами разрешила также провести европейская организация футбола УЕФА. Хотя российские футболисты отстранены от международных соревнований, однако это не распространяется на товарищеские игры.

Первый товарищеский матч россиян мог состояться еще в 2022 против Боснии и Герцоговины, однако боснийские футболисты раскритиковали такие намерения национальной футбольной ассоциации и выступили с протестами.

С начала полномасштабного вторжения Россия провела несколько товарищеских матчей против африканских и азиатских команд. В ноябре прошлого года соперником российской сборной стала Куба. Также активное участие в товарищеских матчах принимает женская сборная РФ. В 2023 году она сыграла против Ирана, Китая, Белоруссии и Парагвая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка в сумасшедшем гневе разбила ракетку на Australian Open.

Также "Комментарии" писали о лучшей российской теннисистке, которая выразила слова поддержки в сторону украинских коллег.



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Источник: https://www.zurnal.rs/scc/clanak/174842/fudbal/reprezentacija/rusija-i-srbija-igraju-21-marta-u-moskvi?fbclid=IwAR3i2Ke7KQY06URktFWF2hHN87oM6kIxcK22kSKujmx0JoglF8yq7pKNd7o
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