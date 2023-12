Роналду против Бензема: обзор матча "Аль-Иттихад" – "Аль-Наср"

Вчера в 17 туре чемпионата Саудовской Аравии встречались "Аль-Иттихад" и "Аль-Наср". Эта встреча была интересна тем, что встречались друг против друга две легенды мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Карим Бензема. Обзор самых интересных моментов матча и голов смотрите в материале "Комментариев".



Роналду забил гол. Фото прес-служба Аль-Насра

События матча

Счет в матче был открыт на 14 минуте матча – отличился Хамдалла по передаче Бенземы. Однако уже через пять минут Роналду сравнял счет забив с пенальти. А на исходе тайма Талиска прекрасно разобрался в ситуации и вывел гостей вперед.

В начале второго тайма тот же Хамдалла сделал счет ничейным. Но в течение 6 минут Фабиньо получил две желтые карточки и был изъят. "Аль-Иттихад" вдесятером уже не сумел удержать счет. Сначала Роналду оформил дубль с пенальти, затем дубль оформил и Садио Мане.

В итоге команда Роналду победила команду Бензема со счётом 5:2. В турнирной таблице Саудовской профессиональной лиги после 18 туров Аль-Наср находится на второй позиции и отстает от лидера Аль-Хиляля на семь баллов. "Аль-Иттихад" идет шестым и имеет 22 очка отставания от первого места.

Обзор матча





