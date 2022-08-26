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Результаты жеребьевки Лиги Европы. Известно с кем будет играть Динамо в ЛЕ

По результатам жеребьевки ЛЕ стало известно, с кем встретится киевское Динамо

сегодня, 14:34
Автор:

Slava Kot
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В четверг прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. По результатам жеребьевки киевское "Динамо" попало в группу B и получило в соперники "Ренн", "Фенербахче", АЕК "Ларнака". С турецким клубом "Динамо" играло в квалификационном раунде ЛЕ. 

Результаты жеребьевки Лиги Европы. Известно с кем будет играть Динамо в ЛЕ

Результаты жребьевки Лиги Европы. Фото из открытых источников

Сама жеребьевка началась в 14:00 по киевскому времени в Стамбуле. Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы представлены в таблице ниже.

Результаты жеребьевки Лиги Европы. Известно с кем будет играть Динамо в ЛЕ - фото 2

"Динамо" находилось в первой корзине для жеребьевки, поэтому потенциально киевляне считаются самым сильным коллективом в группе.

Расписание матчей киевского "Динамо" на групповом этапе Лиги Европы появится со временем.

Команда Мирчи Луческу имели шансы попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, но проиграла "Бенфике" два матча квалификационного раунда ЛЧ, не забив ни одного гола. "Динамо" проиграло первый матч 2:0, а второй – 3:0. В предыдущих квалификационных раундах украинский клуб одолел турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". Но именно из-за поражения от португальского клуба киевляне вынуждены играть в Лиге Европы.

Действующим обладателем кубка Лиги Европы является "Айнтрахт". Немецкий клуб одолел в серии пенальти шотландский "Селтик" 5:4. А основное время истекло со счетом 1:1.

Финал турнира Лига Европы пройдет в Венгрии на стадионе "Пушкаш Арена".

Издание "Комментарии" уже упоминало, что стали известны соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов. Ими стали испанский "Реал", немецкий "Лейпциг" и шотландский "Селтик". Именно с испанским клубом "Шахтер" уже встречается в третий раз подряд в еврокубках.

Еще один представитель от Украины в еврокубках "Днепр" узнает своих соперников по Лиге Конференций на жеребьевке группового этапа впоследствии.



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Источник: https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/draws/
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